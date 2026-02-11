Camer.be
La Reine Ma'affo Pagouong Fougoum Bilong et Bilong Makanda sortent Bamendjou des ténèbres
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: La Reine Ma'affo Pagouong Fougoum Bilong et Bilong Makanda sortent Bamendjou des ténèbres :: CAMEROON

C'est l'objet de la cérémonie de rétrocession des poteaux et lampes solaires qui s'est déroulée  le 06 février dernier, dans l'enceinte de la commune de Bamendjou dans le département des Hauts- Plateaux, région de l’Ouest Cameroun. 

Le don était  constitué d'une quarantaine de poteaux et lampes solaires offerts  par la Reine Ma’affo Pagouong Fogoum Bilong et Suffo Sokoudjou Bilong Makanda. Le  couple Bilong a décrit son action humanitaire comme inspiré par l’amour et  l'engagement  pour le bien-être des populations de Bamendjou. C'était en présence du sous-préfet de céans,  Zacharie Kpoumie, le maire Xavier Takam , la sénatrice Françoise Puene,  affectueusement appelée  Mamy Nyanga, ainsi d'autres figures significatives. 

Les lampadaires solaires servent à l’éclairage public de nuit, ils emmagasinent l’énergie de notre astre naturel au cours de la journée et éclairent les surfaces. Autonomes, intelligents, durables, les lampadaires solaires n’ont que des avantages. Ils ont pignon sur rue dans les jardins, en bordure des allées et inondent peu à peu les espaces publics. Un panneau solaire pour capter la lumière, un onduleur pour la convertir en énergie et une batterie pour faire le stock de cette ressource. Si l’on omet la diode électroluminescente, le fonctionnement du lampadaire solaire est le même que celui de la grande majorité des installations solaires. En clair, le lampadaire solaire est un appareil qui peut être tout à fait autonome, cela signifie qu’il n’a pas besoin d’être connecté au réseau électrique lorsqu’on sait que le Cameroun avec ENEO subit les coupures intempestives d’électricité, pis encore absence d’énergie dans les zones rurales.

Il devient donc aisé  de saisir la raison pour laquelle, le couple Bilong a opté pour ce don. La Reine Ma’affo Pagouong  a affirmé  que la question qu’elle s’est toujours posée n’est pas celle de savoir ce que le Cameroun doit faire pour elle, mais plutôt ce qu’elle doit faire pour son pays : « Grâce à nos contributions, nous devons faire de Bamendjou une ville àslumière. J’ai la chance d’être accompagnée par mon autre côte. Nous avons commencé à Ngambé, ensuite Douala, Yaoundé. Nous continuons ce jour à Bamendjou. Nous souhaitons que les élites suivent notre exemple car améliorer le bien-être des populations est notre priorité ».

Un acte de générosité apprécié d’ailleurs par Sa Majesté, le Roi des Bamendjou Jean-Rameau Sokoudjou qui célèbre ce 08 février 2026 ses 90 ans : « C’est un acte louable, vous avez vu la peine que j’ai pris pour assister à cette cérémonie. Quant aux élites, je leur ai toujours dit que la pratique vaut mieux que la théorie. Les discours ne servent à rien, les actions doivent être concrètes pour le développement du Cameroun en général et de Bamendjou en particulier ».

Dans sa prise de parole, la  sénatrice Françoise Puene dont la présence a sans doute rehaussé l'éclat de la cérémonie, a indiqué : " on ne donne pas parce-que nous sommes riches, mais parce qu’on aime donner."Il ne reste plus qu'à souhaiter que les populations de Bamendjou fassent bon usage de ce don qui illumine la vie, en évitant tout acte de vol ou de vandalisme. 

L'actualité en vidéo