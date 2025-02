FRANCE :: Amicale des auteurs Camerounais de la Diaspora (AMACAD)

L’Association des Auteurs Camerounais de la Diaspora (AMACAD) est une amicale qui rassemble des écrivains d’origine camerounaise vivant hors du Cameroun et qui sont Portés par une passion commune pour l’écriture et la promotion de la lecture et du livre. Cette initiative se veut un cadre dynamique d’échanges et de valorisation des talents littéraires camerounais dispersés à travers le monde. Depuis sa création en janvier 2024, AMACAD s’est structurée en collectif associatif basé en France. Elle regroupe une communauté de plus de 25 auteurs. Bien que dispersés entre l’Europe et certains pays d’Afrique, ces écrivains partagent un même objectif : faire rayonner la littérature camerounaise à travers le monde. Les plateformes WhatsApp et les rencontres mensuels constituent le principal canal de communication et d’échanges pour l’instant. AMACAD s’est donné pour mission de promouvoir l’activité littéraire de ses membres en mettant en œuvre diverses actions concrètes :

Fédérer et valoriser les productions littéraires des auteurs en organisant des expositions, des présentations collectives et en mettant en place une vitrine numérique via un site internet dédié.

Organiser des événements et manifestations culturelles (salons, foires, festivals) afin de mettre en lumière les œuvres des auteurs du collectif.

Répondre aux invitations pour participer à des événements publics ou privés, ainsi qu’à des concours littéraires ou artistiques.

Encourager la participation à des rencontres littéraires et artistiques en collaborant avec d’autres structures culturelles et en facilitant l’intégration des auteurs dans les cercles littéraires internationaux. Développer des actions culturelles et éducatives à travers des ateliers d’écriture et des séances de découverte littéraire.

Organiser des sorties culturelles collectives en bibliothèques, musées, librairies et autres lieux dédiés à la littérature.

Favoriser les rencontres entre membres, aussi bien en ligne qu’à travers des rassemblements physiques, pour renforcer les liens et dynamiser la communauté.

Une Présence Marquée dans les Événements Littéraires Les membres d’AMACAD participent activement à différents symposiums et manifestations afin de mettre en avant la littérature camerounaise. L’un des temps forts de leur engagement sera leur participation à la Journée du Livre Africain, prévue à Paris à la mi-mars 2025. Cet événement sera l’occasion pour plusieurs auteurs du collectif de présenter leurs œuvres, d’échanger avec d’autres passionnés de littérature et de contribuer au rayonnement du patrimoine littéraire camerounais. Par cette dynamique, AMACAD s’affirme comme un acteur incontournable de la diaspora littéraire camerounaise, qui unira ses membres autour de valeurs communes : la passion de l’écriture, la solidarité et la promotion d’un héritage culturel riche et diversifié. voici quelques visages de cette amicale.

Christine Tsalla Elong :

Christine Tsalla Elong, c’est une auteure camerounaise qui réside à Nantes. Elle conjugue sa formation en Banques, Bourses et Assurances avec sa passion pour la littérature. Elle a déjà publié deux romans marquants : Piégée par mon sang (2019) et Mexico (2022), qui explorent des thématiques captivantes, parce que pour elle le roman est cet art de conter la vie et d’explorer les destinées, s’impose comme l’un des plus beaux genres littéraires, précisément parce qu’il offre à l’écrivain un espace infini de créativité. À travers ses romans, elle sculpte des mondes, façonne des personnages, traverse les époques et réinvente le réel pour mieux en saisir l’essence.. Actuellement, elle finalise son troisième ouvrage, dont la sortie est attendue prochainement.

Calvin Djouari,

Ecrivain et essayiste camerounais, est né à Nkongsamba. Il s’impose comme une figure majeure de la littérature africaine contemporaine. Ancien enseignant à l’École Supérieure de Management de Dakar, il se consacre pleinement à l’écriture pour explorer l’histoire et l’identité africaines à travers une plume oscillant entre réalisme, symbolisme et surréalisme. Influencé par des auteurs comme Dostoïevski, Jack London ou Alain Mabanckou, il construit une œuvre riche et variée.

Parmi ses livres marquants, Revoir Yangba et Nkongsamba (Grand Prix Aimé Césaire) et Quand elle passait (meilleur roman de la diaspora 2019) interrogent la mémoire et l’identité. Son ouvrage Le Retour du Roi Rudolf Douala Manga Bell qui rend hommage à une figure de la résistance coloniale. Antonio l’humoriste aux mille rires, la vie de Joseph Koulaya, la formation professionnelle, le défi critique pour une Afrique moderne et sortie dans les prochains jours de « Sur les pas de Jules Kom Kom » En parallèle, il dirige le site Afriksurseine, qui est en même temps un magazine dédié à la culture africaine, et prête sa plume en tant qu’autobiographe et nègre littéraire.

Jean-Celestin Edjangué

Homme de lettres et d’engagement, il trace son sillage entre l’histoire, la sociologie et le journalisme qui est un véritable pont entre savoir et action. Formé à la médiation scientifique et technique, il insuffle à l’information une perspective éclairée pour porter haut les couleurs d’une Afrique dynamique et prometteuse. À travers NewsAfrica24.fr, son média dédié à l’actualité du continent et de ses diasporas, il choisit de mettre en lumière une Afrique en mouvement, riche de ses talents et de ses initiatives. Essayiste passionné, il s’attarde avec finesse sur les grandes questions qui façonnent l’avenir : la jeunesse, l’exil, l’identité, la culture comme moteur de développement.

Sensible aux défis de son époque, il scrute avec acuité les enjeux de l’urgence climatique, qui mettent en avant le rôle des médias dans la sensibilisation et la transmission du savoir. Orateur inspiré, son engagement a été salué à l’international : en octobre 2023 à Paris, puis en novembre 2024 à Rabat, il reçoit le prestigieux titre d’Ambassadeur de l’Afrique des Solutions, reconnaissance de son dévouement à un continent en pleine mutation. Auteur prolifique, sa plume a donné naissance à une quinzaine d’ouvrages, témoins d’un regard aiguisé et d’un amour profond pour l’Afrique. Dans ses mots résonne l’écho d’un avenir à bâtir, porté par la force de la pensée et la magie de l’écriture.

Oyono Nathalie Carine :

D’origine camerounaise, Oyono Nathalie Carine cultive, depuis son plus jeune âge, une passion ardente pour l’écriture, cet art délicat où les âmes se dévoilent et les cœurs s’expriment sans retenue. Sa plume, à la fois tendre et incisive, s’est révélée au grand public en 2013 avec la publication de son premier roman, « À cœur ouvert », une ode à la sincérité des sentiments et aux tumultes de l’existence. Auteure avant-gardiste, elle ne cesse de repousser les frontières de l’imaginaire et du réalisme ce qui entame son écriture dans un véritable voyage littéraire. Dans ses lignes, elle tisse des univers où les émotions se parent de mots et où chaque page devient une fenêtre ouverte sur l’humanisme.

Sandrine FANSI :

L’Insoumise au Destin, l’Artisane de l’Espoir Certaines personnes traversent les tempêtes avec une telle grâce que leurs cicatrices deviennent des éclats de lumière. Sandrine FANSI est de celles-là. Cadre dans le secteur bancaire, coach professionnelle certifiée, conférencière et auteure, elle est la marque de la résilience dans toute sa splendeur. Son ouvrage, « Sandrine la résiliente, de sans-papiers à marraine républicaine », retrace le chemin sinueux qui l’a menée des ténèbres à la lumière. Maman de trois enfants, elle a connu l’exil forcé, la douleur de l’expulsion, l’errance d’une vie sans-papiers, le poids des violences, la morsure du deuil et les affres d’un mariage brisé. Tant de batailles qui l’ont conduite au bord de l’abîme, là où l’espoir semble être éteint.

Mais au plus profond de sa détresse, une force insoupçonnée s’est éveillée : celle de l’amour, du refus de se laisser vaincre et de la foi en un lendemain meilleur. Sandrine a su saisir les mains tendues, transformer ses épreuves en enseignements et renaître plus forte, plus lumineuse. Aujourd’hui, elle fait de son histoire un flambeau pour tous ceux qui vacillent sous le poids de l’adversité. Sa voix, vibrante d’authenticité, porte un message puissant : rien n’est figé, tout peut être réécrit. À travers ses conférences et son engagement, elle encourage ceux qui ont été brisés à rêver encore, à oser toujours, et à tracer leur propre chemin vers l’accomplissement. Sa devise : « Tant qu’on a le souffle de vie, rien n’est perdu. » Un mantra qu’elle incarne avec éclat, prouvant que même au creux de la nuit, l’aurore finit toujours par poindre. Sandrine a reçu le prix de meilleur écrivain 2025 dans la diaspora.

SAMBA Saphir :

Scénariste, pigiste, philanthrope et autrice, SAMBA Saphir sait créer des émotions, c’est une passeuse d’histoires, chez elle chaque mot est une porte ouverte sur l’inconnu. Femme aux mille idées, elle s’épanouit dans l’écriture comme d’autres dans les voyages, car elle a cette soif insatiable de découvertes et d’éveil.Après avoir exploré les méandres du polar, donné naissance à une grande saga, tissé des vers dans un recueil de poésie, esquissé des fragments de vies dans deux recueils de nouvelles et fait vibrer ses lecteurs à travers treize romans, elle entame un nouveau périple littéraire. Cette fois, son encre plonge dans les profondeurs de la spiritualité africaine, son quatorzième roman comporte deux volets, « promesse d’un voyage initiatique où mystère et lumière se rencontrent. » SAMBA Saphir façonne les histoires comme une orfèvre, en sculptant chaque ligne dans une précision enivrante. À travers ses pages, elle démontre à ses lecteurs que la littérature est une passerelle entre les mondes, un lieu où se rejoignent l’imaginaire et le sacré, l’ombre et la lumière.

Serges NGOUNGA

Depuis 2008, la plume de Serges NGOUNGA trace les contours d’un univers où la beauté des mots épouse la profondeur de la pensée. Écrivain et poète, il façonne son existence au rythme de ses écrits, c’est ainsi qu’il laisse peu à peu l’encre s’insinuer dans chaque recoin de sa vie, jusqu’à en devenir l’essence même. Héritier d’une formation littéraire et communicationnelle, il marche avec assurance sur les sentiers de la création ; l’homme bâtit des ponts entre l’art et la réflexion. Ses œuvres sont des récits qui portent sur l’histoire où on retrouve des fragments d’âmes, des offrandes poétiques où résonne l’écho des civilisations, des traditions et des quêtes intérieures.

À travers ses multiples publications et engagements au sein d’associations et de cercles de pensée, il explore des thématiques qui lui sont chères : l’identité culturelle comme socle de l’être, la contemplation de la nature, la quête spirituelle, l’errance des âmes voyageuses, l’amour de la culture et l’aspiration à un humanisme éclairé. Depuis son plus jeune âge, il a fait des mots un refuge, une boussole pour sonder le monde et raconter, page après page, sa propre vision de l’existence. À travers chaque vers, chaque récit, il invite ses lecteurs à embarquer pour un voyage où la réalité s’efface pour laisser place à un enchantement des sens et de l’âme. Car dans ses écrits, la poésie n’est pas un simple art : elle est une passerelle entre le tangible et l’invisible, un appel à rêver autrement le monde. L’une de ses œuvres qui a fait écho ces dernières années porte le titre de » les racines du bien ou la parenthèse enchantée. »

Samuel Nja Kwa

Samuel Nja Kwa est un conteur de lumière et de son, un alchimiste des images et des mots. Journaliste, photographe et auteur, il porte en lui la double essence de ses racines camerounaises et de sa naissance parisienne, cependant il a un regard unique sur le monde. Basé en France, il fait vibrer ses sujets au rythme d’une imagination fertile, il puise son souffle dans les mélodies du jazz, les pulsations profondes des musiques africaines, les traditions séculaires et la beauté plastique de l’univers. Sa plume et son objectif sont guidés par une même quête : capturer l’instant présent, faire résonner une histoire dans le silence d’un cliché ou la cadence d’un paragraphe.

Il a offert au monde des œuvres vibrantes, où chaque page résonne comme une note de musique : Minorité visible, cinéma invisible (Éditions Dagan, 2011), Route du jazz (Éditions Duta, 2014), Africa is music (Éditions Duta, 2018), Jazz on My Mind (Éditions Duta, 2021), et Soul Makossa Man (Éditions Duta, 2024). Dans son univers, le verbe danse, l’image chante, et le jazz devient une passerelle entre les âmes et les époques. Samuel Nja Kwa est un chef d’orchestre en matière de symphonie visuelle et littéraire. L’homme ressuscite les artistes avec des photographies qui bouleversent les tendances, l’une de ses plus célèbres exposition connue est la photo de la star Manu Dibango qui a fait le tour du monde invitant le public à une traversée sensorielle où chaque regard fixé réfléchit sur l’homme.

Max Assomo

Attaché territorial à Montfermeil, en Île-de-France, Max Assomo porte en lui la mémoire des terres et des hommes, le regard à la croisée des mondes. Sociologue de formation et amoureux des lettres, il fait de la littérature un miroir tendu aux âmes en quête de sens, une passerelle entre les racines et les horizons lointains. Dans son univers romanesque, les récits ne sont pas de simples histoires, mais des échos d’existences en suspens, où se mêlent les errances de l’immigration clandestine, la quête de l’identité et les fragments de l’histoire camerounaise. Il scrute avec finesse les âmes en déracinement, interroge les silences de l’exil et redessine les contours de l’appartenance. Son premier roman, Le Mirage (Teham Édition, 2021), est une fresque vibrante, où l’illusion se confronte à la dure réalité, où les rêves d’ailleurs se heurtent aux impasses du destin. Avec une plume aussi précise que sensible, Max Assomo éclaire ces chemins d’ombres et d’espoir.

Sabine Mengue

De son Cameroun natal aux horizons de France, Sabine Mengue a un tempérament de voyageuse, une passeuse d’histoires, une créatrice de voies entre les cultures et les époques. Formée en Théologie et en Management de projets internationaux, elle a parcouru le monde pendant plus de vingt-cinq ans. Elle laisse son regard s’imprégner des couleurs de l’Europe, des mystères du Moyen-Orient et des rythmes fascinants de l’Afrique. Sa plume est une boussole, un souffle qui traverse le temps et les continents. L’histoire, la transmission et le rêve d’un monde meilleur sont les piliers de son écriture, cette alchimie où les mots deviennent mémoire et espoir.

Depuis l’enfance, elle cultive un amour profond pour la lecture, ce refuge qui l’a guidée vers une écriture plurielle, éclectique et vibrante. Poésies envoûtantes, scénarios de bandes dessinées, contes marqués de sagesse, romans aux parfums d’ailleurs… autant de formes d’expression par lesquelles elle façonne des univers où se croisent l’imaginaire et la réalité, la douceur et l’intensité du vécu. Dans ses récits, chaque page est une invitation au voyage, un rappel du passé qui éclaire l’avenir, un hommage à l’humanité dans toute sa splendeur et ses contradictions. Sabine Mengue écrit comme elle respire : avec passion, avec profondeur, avec cette conviction que les mots ont le pouvoir de réenchanter le monde.

Priscilya MANGA (Nysha)

Entre l’ombre feutrée des chancelleries et la lumière éclatante des mots, Priscilya MANGA, connue sous le nom de plume Nysha, tisse son destin avec élégance et passion. D’origine camerounaise, elle a posé ses valises en Algérie il y a quelques années, terre d’accueil où elle a sculpté son parcours académique jusqu’à l’obtention d’un Master 2 en Finance d’Entreprise. Aujourd’hui, elle évolue dans le cercle raffiné de la diplomatie au sein de l’Ambassade du Cameroun en Algérie. Mais au-delà des chiffres et des protocoles, c’est la littérature qui fait vibrer son esprit depuis l’enfance. En 2022, elle ose enfin donner vie à ses rêveries d’encre et de papier en publiant son premier ouvrage, Et Si ?, un roman poignant qui touche les cœurs et les consciences.

Cette première incursion dans le monde des lettres est couronnée de succès, lui valant la prestigieuse distinction du Prix du Continent Noir de la collection Pages Africaines des Éditions Iroko. Un écho puissant à son talent naissant, une reconnaissance qui propulse son œuvre au-delà des frontières, aujourd’hui disponible en Algérie et au Cameroun. Mais Nysha ne compte pas s’arrêter là. Son imagination, foisonnante et audacieuse, nourrit déjà deux nouvelles œuvres en gestation, promesses d’une plume qui n’a pas fini de faire parler d’elle. Car au fil de ses écrits, elle insuffle une voix, une vision, une empreinte unique dans le paysage littéraire africain. Son nom résonne déjà comme celui d’une étoile montante, attendons avec elle, à des lendemains meilleurs.

(sources : fiches conçues par Ewané Nja kwa)