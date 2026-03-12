CAMEROUN :: L’Olympique Marseille en mode revanche face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 :: CAMEROON

Un autre moment à vivre dans cette dernière partie

Le ciel sera reluisant à Orange Vélodrome de Marseille lors de la rencontre avancée comptant pour la 26ème journée de LIGUE 1 où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l'enjeu de cette rencontre au classement.

Prendre le maximum de points pour sauver la face

Dans le face-à-face OLYMPIQUE MARSEILLE - AJ AUXERRE saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s'annonce âpre et plaisante au regard des résultats des uns et des autres dans cette phase retour du championnat.

Jouant à la maison avec sa cote de 1.44, OLYMPIQUE MARSEILLE troisième au classement part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les bras au regard de son objectif en réussissant à faire la différence sur son terrain et réalisant un bon résultat afin de réduire son écart au classement. Les coéquipiers de MASON GREEWOOD auront l’occasion de se donner à fond pour prendre le dessus sur leur adversaire avec un résultat satisfaisant et se refaire le plein de confiance pour la suite.

Mais il faudra faire attention à AJ AUXERRE seizième et premier non relégable au classement avec sa cote de 6.27 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera d’aller se surpasser devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture comme toujours pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de MARVIN SENAYA qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 26ème opposition entre les deux formations toute compétition confondue avec 18 victoires pour OLYMPIQUE MARSEILLE contre 07 victoires pour AJ AUXERRE et 03 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

