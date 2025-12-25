Camer.be
L’Egypte et l’Afrique du Sud un premier défi à relever
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: L’Egypte et l’Afrique du Sud un premier défi à relever :: CAMEROON

Une occasion de part et d’autre d’avoir des points

Le ciel sera reluisant au stade ADRAR d’Agadir au Maroc lors de la rencontre comptant pour la 2ème journée phase de groupes en AFRIQUE – CUP OF NATIONS où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !!!

  La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Avec Supergooal tout est possible et rien n’est impossible pour vous en ce moment.

Mettre en difficulté les potentiels concurrents

Dans l’opposition EGYPTE – AFRIQUE DU SUD saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux sélections nationales en présence qui sont les favoris de ce groupe B.

Avec sa cote de 1.66, l’EGYPTE tête de proue de ce groupe B part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les bras au regard de son objectif en faisant la différence sur le terrain et réalisant un bon résultat afin de rester sur sa dynamique. Les coéquipiers de OMAR MARMOUSH auront l’occasion de confirmer leur savoir-faire pour prendre le dessus sur leur adversaire et concurrent avec un résultat satisfaisant et ainsi se positionner au classement.

Mais il faudra faire attention à l’ AFRIQUE DU SUD avec sa cote de 4.21 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de ROWEN WILLIAMS qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette autre compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 7ème opposition entre les deux formations toute compétition confondue avec 04 victoires pour l’AFRIQUE DU SUD et 02 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

 Mots-clés : Supergooal, Inscription, EGYPTE 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Karl Etta Eyong : l'ascension fulgurante d'un Lion Indomptable prêt à tout pour le Cameroun
L’Egypte et l’Afrique du Sud un premier défi à relever
David Pagou : de l'exil à Salapoumbé au triomphe des Lions à la CAN 2025
CAN 2025 : Etta Eyong offre au Cameroun une entrée victorieuse à Agadir face au Gabon
Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables
CHRISTIAN KOFANE : UN JOUEUR CAMEROUNAIS QU’IL FAUDRA SURVeiller DE PRET CHEZ LES LIONS
LE MAROC EST PRET POUR SA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Lions Indomptables : David Pagou entretient le suspense pour le capitanat face au Gabon
AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
Villarreal accueille le leader FC Barcelona
Affaire Marc Brys : Le Piège du Contrat et l'Indemnité de Départ Dérisoire
CAN 2026 : Bell Dénonce les Dérives d'Eto'o à la FECAFOOT et Prédit l'Échec des Lions
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:43
Injustice,Ludovie Daga s'exprime depuis la prison:"MÉMORANDUM DE DÉTENTION : Le cri de liberté

Injustice,Ludovie Daga s'exprime depuis la prison:"MÉMORANDUM DE DÉTENTION : Le cri de liberté
18:37
Dr Ignatius Essene : un neurochirurgien camerounais primé au niveau mondial à Dubaï

Dr Ignatius Essene : un neurochirurgien camerounais primé au niveau mondial à Dubaï
16:02
Horreur à Ngaoundéré : un fils avoue le meurtre sauvage de sa mère à Baladji II

Horreur à Ngaoundéré : un fils avoue le meurtre sauvage de sa mère à Baladji II
15:46
Hypertension : le mélange gombo et ail est-il un remède miracle ? La vérité scientifique

Hypertension : le mélange gombo et ail est-il un remède miracle ? La vérité scientifique
15:21
80 ans du franc CFA : histoire et polémiques d'une monnaie coloniale née en 1945

80 ans du franc CFA : histoire et polémiques d'une monnaie coloniale née en 1945

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo