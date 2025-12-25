CAMEROUN :: L’Egypte et l’Afrique du Sud un premier défi à relever :: CAMEROON

Une occasion de part et d’autre d’avoir des points

Le ciel sera reluisant au stade ADRAR d’Agadir au Maroc lors de la rencontre comptant pour la 2ème journée phase de groupes en AFRIQUE – CUP OF NATIONS où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

Mettre en difficulté les potentiels concurrents

Dans l’opposition EGYPTE – AFRIQUE DU SUD saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux sélections nationales en présence qui sont les favoris de ce groupe B.

Avec sa cote de 1.66, l’EGYPTE tête de proue de ce groupe B part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les bras au regard de son objectif en faisant la différence sur le terrain et réalisant un bon résultat afin de rester sur sa dynamique. Les coéquipiers de OMAR MARMOUSH auront l’occasion de confirmer leur savoir-faire pour prendre le dessus sur leur adversaire et concurrent avec un résultat satisfaisant et ainsi se positionner au classement.

Mais il faudra faire attention à l’ AFRIQUE DU SUD avec sa cote de 4.21 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de ROWEN WILLIAMS qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette autre compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 7ème opposition entre les deux formations toute compétition confondue avec 04 victoires pour l’AFRIQUE DU SUD et 02 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

