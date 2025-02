ÉTATS-UNIS :: Jean Michel NINTCHEU à Washington : Rencontre stratégique avec la diaspora camerounaise pour 2025 :: UNITED STATES

Jean Michel NINTCHEU, coordinateur par intérim de L’APC (Alliance Pour le Changement, est arrivé ce matin à Washington pour une visite stratégique. Cette mission s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle de 2025, où Maurice Kamto, investi par l’APC, sera candidat. L’objectif principal de ce déplacement est de rencontrer la communauté camerounaise établie aux États-Unis, afin de renforcer les liens et de mobiliser les soutiens en vue des prochains scrutins.

La diaspora camerounaise joue un rôle clé dans les élections, tant sur le plan financier que logistique. En se rendant à Washington, Jean Michel NINTCHEU entend écouter les préoccupations des Camerounais de l’étranger et présenter la vision de l’APC pour le Cameroun. Cette démarche s’aligne sur la stratégie de Maurice Kamto, qui mise sur une large mobilisation nationale et internationale pour porter son projet politique.

L’APC, depuis sa création, s’est positionnée comme une force politique majeure, défendant des valeurs de transparence, de démocratie et de développement économique. La visite de NINTCHEU à Washington s’inscrit dans cette dynamique, visant à consolider l’alliance entre la diaspora et le mouvement politique. Les échanges prévus lors de cette rencontre porteront sur des sujets cruciaux tels que la participation électorale, le rôle de la diaspora dans le développement du pays et les défis à relever pour 2025.

Cette initiative témoigne de l’importance accordée par l’APC à la communauté camerounaise à l’étranger, souvent considérée comme un levier essentiel pour le changement politique. En renforçant ces liens, Jean Michel NINTCHEU espère non seulement mobiliser des soutiens, mais aussi sensibiliser les Camerounais de la diaspora à l’importance de leur engagement dans le processus électoral.

En conclusion, la visite de Jean Michel NINTCHEU à Washington marque une étape importante dans la préparation de l’élection présidentielle de 2025. Elle illustre la détermination de l’APC à construire un mouvement inclusif et à rassembler toutes les forces vives du Cameroun, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.