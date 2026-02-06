CAMEROUN :: Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires :: CAMEROON

Camer.be a appris avec consternation, la mort intervenue ce jour, de l'avocate aux barreaux du Cameroun et de Partis, Me Faustine VILLANNEAU CHEBOU KAMDEM.

L'avocate a trouvé la mort sur la section ouverte à la circulation de l'autoroute Douala - Yaoundé. C'était ce vendredi, 06 février 2026, vers 10 heures 30 locales. En provenance de Douala, la voiture de marque Toyota RAV4 4 de l'avocate, écologiste et ancienne députée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a violemment percuté une glissière de l'autoroute. Le moteur du véhicule de marque japonaise a été sectionné en deux, et a violemment frappée Me Faustine VILLANNEAU CHEBOU KAMDEM.

Selon des sources locales, la tragédie serait due à un excès de vitesse, suivi de la perte du contrôle du véhicule par le chauffeur de l'avocate. Transportée en urgence vers l'hôpital central de Yaoundé, l'avocate qui aux dires des secouristes, était presque morte sur-le-champ, a été déclarée morte quelques temps après. Quant au chauffeur, son pronostic vital demeure très engagé, mais il y a un mince espoir de le voir survivre à l'accident, lui qui n'était pas du côté de la glissière mortelle.

Née le 12 juin 1965, Me Faustine VILLANNEAU CHEBOU KAMDEM range malheureusement sa toge dans le sang, et quitte définitivement les prétoires, abandonnant aussi son combat écologique.

