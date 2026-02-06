Camer.be
Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires :: CAMEROON

Camer.be a appris avec consternation, la mort intervenue ce jour, de l'avocate aux barreaux du Cameroun et de Partis, Me Faustine VILLANNEAU CHEBOU KAMDEM. 

L'avocate a trouvé la mort sur la section ouverte à la circulation de l'autoroute Douala - Yaoundé. C'était ce vendredi, 06 février 2026, vers 10 heures 30 locales. En provenance de Douala, la voiture de marque Toyota RAV4 4 de l'avocate, écologiste et ancienne députée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais,  a violemment percuté une glissière de l'autoroute. Le moteur du véhicule de marque japonaise a été sectionné en deux, et a violemment frappée Me Faustine VILLANNEAU CHEBOU KAMDEM. 

Selon des sources locales, la tragédie serait due à un excès de vitesse, suivi de la perte du contrôle du véhicule par le chauffeur de l'avocate. Transportée en urgence vers l'hôpital central de Yaoundé, l'avocate qui aux dires des secouristes, était presque morte sur-le-champ, a été déclarée morte quelques temps après. Quant au chauffeur, son pronostic vital demeure très engagé, mais il y a un mince espoir de le voir survivre à l'accident, lui qui n'était pas du côté de la glissière mortelle.

Née le 12 juin 1965, Me Faustine VILLANNEAU CHEBOU KAMDEM range  malheureusement sa toge dans le sang, et quitte définitivement les prétoires, abandonnant aussi son combat écologique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires
Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV
Zambie : les influenceuses troquent la danse provocante contre leurs diplômes
Buea : deux accidents graves en 24 heures, la conduite dangereuse pointée du doigt
Paul Biya limoge Jean-Pierre Biyiti Bi Essam, ambassadeur marqué par un scandale
Steven Nbienou Kouadjo au InvestUAE Forum de Dubaï: Le Cameroun à l’honneur
Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
29 kits Starlink saisis : le Cameroun durcit le contrôle sur l'internet satellite
Melbet APK ne fonctionne pas : les solutions efficaces sur Android/IOS
Droits humains, Prison de Bangangté : le témoignage glaçant de Me Fabien Kengne sur des détenus
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:12
Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires

Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires
18:10
Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV

Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV
16:14
Zambie : les influenceuses troquent la danse provocante contre leurs diplômes

Zambie : les influenceuses troquent la danse provocante contre leurs diplômes
14:39
Dr Serge Rostand Ayong décédé : le Cameroun perd un géant de l'orthopédie

Dr Serge Rostand Ayong décédé : le Cameroun perd un géant de l'orthopédie
12:29
Issa Tchiroma recule, le FSNC attaque : Alice Nkom bouscule les élections locales

Issa Tchiroma recule, le FSNC attaque : Alice Nkom bouscule les élections locales

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo