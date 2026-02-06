-
CAMEROUN :: Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV :: CAMEROON
Selon nos informations, le Groupe français Canal +, aurait décidé de soutenir les médias privés francophones africains les plus en vue de son bouquet.
Devraient de ce fait bénéficier de ce soutien financier, les médias à capitaux privés du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, d'y Sénégal et du Tchad. Le Groupe français, rapporte-on, fait savoir que les trois premiers pays cités sont les plus en vue en Afrique sur le bouquet Canal+. De ce qui précède, trois télévisions à capitaux privés du Cameroun sont éligibles à cette subvention : Info TV, Canal 2 International et Équinoxe.
La Côte d'Ivoire et le Sénégal bénéficient du même nombre de chaînes de télévision, tandis qu'une seule chaîne de télévision à capitaux privés du Tchad, devrait elle aussi, recevoir cette subvention mensuelle. Nos sources rapportent que les chaînes de télévision choisies auront largement contribué à rehausser l'image et maintenir le standard du Groupe français Canal+ en Afrique, malgré l'arrivée de la concurrence.
Nos sources croient aussi savoir que c'est Dieudonné MVENG BALLA le promoteur d'Info TV ( N°6 sur le bouquet Canal +), une chaîne de télévision à capitaux privés, émettant depuis le quartier Efoulan à Yaoundé, entre les deux gendarmeries, qui serait la tête de proue de cette initiative qui aura finalement emporté l'adhésion du Groupe français Canal +.
