Camer.be
Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV :: CAMEROON

Selon nos informations, le Groupe français Canal +, aurait décidé de soutenir les médias privés francophones africains les plus en vue de son bouquet.

Devraient  de ce fait bénéficier de ce soutien financier, les médias à capitaux privés du Cameroun,  de la Côte d'Ivoire,  d'y  Sénégal et du  Tchad. Le Groupe français, rapporte-on,  fait savoir que les trois premiers pays cités sont les plus en vue en Afrique sur le bouquet Canal+. De ce qui précède, trois télévisions à capitaux privés du Cameroun sont éligibles à cette  subvention : Info TV, Canal 2 International et Équinoxe. 

La Côte d'Ivoire et le Sénégal bénéficient  du même nombre de chaînes de télévision, tandis qu'une seule chaîne de télévision à capitaux privés du Tchad, devrait elle aussi, recevoir  cette subvention mensuelle. Nos sources rapportent que les chaînes de télévision choisies auront largement contribué à rehausser l'image et maintenir le standard du Groupe français Canal+ en Afrique, malgré l'arrivée de la concurrence.

Nos sources croient aussi  savoir  que c'est Dieudonné MVENG BALLA le promoteur d'Info TV ( N°6 sur le bouquet Canal +), une chaîne de télévision à capitaux privés, émettant depuis  le quartier Efoulan à Yaoundé, entre les deux gendarmeries, qui serait la tête de proue de cette initiative qui aura finalement emporté l'adhésion du  Groupe français Canal +.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires
Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV
Zambie : les influenceuses troquent la danse provocante contre leurs diplômes
Buea : deux accidents graves en 24 heures, la conduite dangereuse pointée du doigt
Paul Biya limoge Jean-Pierre Biyiti Bi Essam, ambassadeur marqué par un scandale
Steven Nbienou Kouadjo au InvestUAE Forum de Dubaï: Le Cameroun à l’honneur
Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
29 kits Starlink saisis : le Cameroun durcit le contrôle sur l'internet satellite
Melbet APK ne fonctionne pas : les solutions efficaces sur Android/IOS
Droits humains, Prison de Bangangté : le témoignage glaçant de Me Fabien Kengne sur des détenus
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:12
Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires

Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires
18:10
Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV

Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV
16:14
Zambie : les influenceuses troquent la danse provocante contre leurs diplômes

Zambie : les influenceuses troquent la danse provocante contre leurs diplômes
14:39
Dr Serge Rostand Ayong décédé : le Cameroun perd un géant de l'orthopédie

Dr Serge Rostand Ayong décédé : le Cameroun perd un géant de l'orthopédie
12:29
Issa Tchiroma recule, le FSNC attaque : Alice Nkom bouscule les élections locales

Issa Tchiroma recule, le FSNC attaque : Alice Nkom bouscule les élections locales

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo