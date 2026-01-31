Camer.be
Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
Un fait divers glaçant a endeuillé une célébration matrimoniale à Douala. Un couple fraîchement uni a été sauvagement agressé et ligoté quelques heures seulement après avoir prononcé son « oui » à la mairie. Retrouvés au petit matin près du tunnel de l'aéroport, ils n’ont pu assister à leur propre vin d’honneur, plongeant leurs familles dans l’angoisse et soulevant de graves questions sur la sécurité urbaine dans la métropole économique.

Une journée de joie transformée en cauchemar

Tout avait commencé dans la tradition et l’allégresse. Le mariage civil avait été célébré dans le 3e arrondissement de Douala. Le couple, souhaitant immortaliser ce jour unique, s’est ensuite rendu au quartier d’Essengue pour une séance photo. C’est après ce shooting que le drame est survenu. Leur disparition soudaine a contraint les familles à tenir le vin d’honneur en l’absence des principaux concernés, un moment de célébration teinté d’inquiétude et d’incompréhension.

Une découverte macabre au petit matin

Ce n’est qu’aux alentours de cinq heures du matin, soit de longues heures après leur disparition, que les mariés ont été découverts. Ils ont été retrouvés ligotés, probablement dépouillés de leurs affaires de valeur et de leurs souvenirs du jour, non loin du lieu-dit « tunnel aéroport ». L’état de choc et les séquelles psychologiques de cette nuit sont considérables. Les faits ont été consignés dans une main courante déposée par Guillaume Onambele, marquant le début d’une enquête pour identifier et interpeller les agresseurs.

Un symbole des préoccupations sécuritaires

Cette agression dépasse le cadre d’un simple fait divers. Elle frappe l’imaginaire collectif en s’attaquant à un symbole universel de bonheur et de nouveau départ. Elle intervient dans des quartiers de Douala pourtant fréquentés, interrogeant l’efficacité de la présence policière et la sécurité des citoyens dans leurs moments les plus intimes. L’onde de choc provoquée par cet événement rappelle cruellement la vulnérabilité de chacun face à la délinquance.

Jusqu’où l’insécurité doit-elle s’immiscer pour que la réponse des autorités soit à la hauteur de l’effroi des populations ?

