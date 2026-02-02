Camer.be
L’opposition camerounaise mise sur les législatives pour se légitimer
Alors que la présidentielle de 2025 reste un profond sujet de discorde, l’opposition camerounaise tourne déjà une page décisive. L’Union pour le Changement 2025, coalition hétéroclite, dévoile sa stratégie pour les législatives et municipales de 2026. Une manœuvre qui consiste à poursuivre la contestation tout en se préparant à une bataille institutionnelle majeure.

Une coalition à double visage

La ligne est audacieuse. La coalition d'opposition réaffirme avec force sa conviction d’avoir remporté la victoire présidentielle contestée d’octobre dernier, promettant de continuer à « récupérer la victoire volée ». Dans le même temps, elle annonce sa pleine participation aux prochaines élections législatives 2026. Ce pari stratégique vise à transformer l’énergie protestataire en pouvoir parlementaire. L’objectif avoué est d’obtenir une majorité des deux tiers à l’Assemblée Nationale, un seuil constitutionnel qui permettrait de contrôler l’agenda législatif et de pousser des réformes.

La stratégie des listes uniques et ouvertes

Pour y parvenir, l’UPC 2025 mise sur l’union large. Elle présentera des listes transpartisanes dans chaque circonscription, face au RDPC au pouvoir. Cette tactique cherche à éviter la dispersion des voix contestataires. Signe d’une volonté d’élargissement, les candidatures sont ouvertes aux militants d’autres partis et aux figures de la société civile, à la seule condition d’adhérer au programme de la coalition. Cette approche inclusive mais exigeante tente de construire une alternative crédible et unie.

Cette manœuvre institutionnelle peut-elle réellement canaliser la contestation et faire évoluer le paysage politique camerounais ?

