Cabral Libii défie ses critiques après avoir félicité Biya
L'opposant camerounais Cabral Libii a suscité la polémique en adressant ses félicitations au président Paul Biya, réélu pour un huitième mandat dans un scrutin contesté. Sa réplique cinglante aux détracteurs de ce geste illustre les fractures profondes qui traversent la vie politique du pays.

Une courtoisie ou un alignement politique ?

Alors qu'il s'exprimait en France, Cabral Libii a justifié son message au chef de l'État comme une simple courtoisie protocolaire, arguant qu'il s'adressait à un président dont la victoire a été entérinée par les plus hautes juridictions. Cette position tranche avec le climat de forte contestation. Le principal rival, Issa Tchiroma Bakary, et une partie de la rue dénoncent une élection entachée d'irrégularités et qualifiée de « mascarade ». Des manifestations, parfois réprimées dans la violence, ont suivi la proclamation des résultats.

Le silence sur les résultats personnels

Cette prise de position est d'autant plus remarquée que Cabral Libii, candidat à cette élection présidentielle, s'est abstenu de divulguer les chiffres inscrits sur ses propres procès-verbaux, alors qu'il s'en était auparavant vanté. Il avait par ailleurs retiré les recours qu'il avait déposés devant le Conseil constitutionnel. Son parcours interroge sur les stratégies de l'opposition dans un paysage politique verrouillé, où l'espace médiatique est étroitement contrôlé et les débats politiques souvent suspendus.

Un pays sous tension

Le Cameroun entre donc dans un nouveau septennat de Paul Biya, le plus vieux dirigeant au monde, dans un contexte de fortes tensions. La crise post-électorale et les appels à la mobilisation de l'opposition font planer le spectre d'une instabilité durable. Dans un État où plus de 70% de la population a moins de 35 ans, le fossé entre une jeunesse en quête de changement et un pouvoir ancré depuis plus de quatre décennies semble plus large que jamais.

Dans un environnement où la liberté de la presse est mise à mal et le dialogue politique entravé, les propos cavaliers d'un ancien candidat sont-ils le signe d'un ralliement tactique ou le simple reflet d'une impasse démocratique ?

