Kenneth Katte dénonce : La Vie Humaine Bafouée après les Manifestations au Cameroun
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Kenneth Katte dénonce : La Vie Humaine Bafouée après les Manifestations au Cameroun :: CAMEROON

Dans un contexte de forte crispation politique au Cameroun, les répressions ayant suivi les dernières élections présidentielles continuent de susciter une indignation profonde au sein de la société civile. Les propos tenus récemment par le ministre Atanga Nji, minimisant la perte de vies humaines lors des manifestations, ont provoqué une vive réaction de la part du Dr Kenneth Katte. Ce dernier a dénoncé avec force une déshumanisation choquante de la situation, soulignant que parler des personnes tuées "comme si elles étaient des mouches" est une insulte aux familles endeuillées et un signe d'un pouvoir déconnecté de la réalité.

L'argument central du Dr Katte réside dans la primauté de la vie humaine sur les biens matériels. Il insiste sur le fait que les citoyens avaient un droit légitime à la manifestation pacifique, inscrit dans les principes démocratiques. Même en cas de troubles mineurs, il rappelle qu'une "voiture incendiée peut être remplacée mais pas une vie". Cette mise en perspective percutante vise à remettre en question la brutalité des réponses sécuritaires et l'escalade de la violence cautionnée par les autorités. Pour lui, la mort de civils ne peut être balayée sous le tapis au nom du maintien de l'ordre.

Poussant son analyse au-delà du cas camerounais, Kenneth Katte formule une critique radicale des structures de pouvoir africaines. Il avance l'hypothèse que l'héritage du colonialisme français aurait "programmé" les élites, y compris dans une certaine mesure les populations anglophones, à une regrettable indifférence à l'égard de la vie humaine. 

Pour affranchir les gouvernements africains de ces dérives autoritaires, le Dr Katte propose une réforme radicale des forces armées. Il plaide pour la fin des armées professionnelles dédiées au maintien des dictateurs. Sa solution repose sur l'instauration d'une formation militaire pour tous les citoyens, les transformant en réservistes. Ce modèle de défense citoyenne vise non seulement à démilitariser l'État en réduisant le poids des corps d'armée permanents, mais aussi à donner aux citoyens les moyens de se défendre et de faire contrepoids aux régimes oppressifs.

L'actualité en vidéo