Yabassi : des actes de naissance gratuits pour les écoliers du Nkam dès le 29 décembre
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Yabassi : des actes de naissance gratuits pour les écoliers du Nkam dès le 29 décembre :: CAMEROON

La municipalité de Yabassi s'apprête à vivre une étape cruciale pour l'avenir civil de sa jeunesse scolaire. Par un communiqué radio officiel publié le 24 décembre 2025, le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Yabassi, Monsieur Liang Abina Alphonse, a annoncé une opération d'envergure visant à régulariser la situation administrative des élèves. Cette initiative salutaire se déroulera sous la forme d'audiences foraines organisées les 29, 30 et 31 décembre 2025, offrant une opportunité unique aux familles de la localité. L'objectif principal est de délivrer gratuitement des actes de naissance aux enfants scolarisés qui en sont dépourvus, garantissant ainsi leur identité et leur accès aux examens officiels.

Cette campagne de proximité est le fruit d'une collaboration étroite entre les services judiciaires du Département du Nkam, l'Inspection d'Arrondissement de l'Éducation de Base et la Mairie de Yabassi. Cette synergie institutionnelle témoigne de la volonté des autorités de lever les barrières bureaucratiques qui entravent souvent le parcours scolaire des jeunes camerounais. Pour bénéficier de cette mesure de gratuité, les parents sont invités à se mobiliser massivement et à préparer les documents requis. Le dossier doit impérativement comprendre un certificat médical d'âge apparent ainsi qu'une attestation de non-existence de souche d'acte de naissance pour chaque enfant concerné.

L'organisation de ces audiences foraines en pleine période de fin d'année souligne l'urgence de la thématique au sein de l'actualité camerounaise. Le manque d'état civil reste un défi majeur pour le système éducatif, et cette action ciblée dans le département du Nkam apporte une réponse concrète aux besoins des populations rurales. En facilitant l'obtention de ce document essentiel, l'administration locale renforce la politique sociale du gouvernement en faveur de l'enfance. Il s'agit d'un acte fort de citoyenneté qui permet à chaque écolier de jouir pleinement de ses droits fondamentaux sur le territoire national.

La réussite de cette mission repose désormais sur la réactivité des parents d'élèves de l'arrondissement. La gratuité totale de l'opération est un argument de poids pour encourager les familles les plus modestes à se rapprocher des services de la mairie ou de l'inspection compétente. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique globale de décentralisation et de modernisation de l'état civil au Cameroun. Les autorités locales espèrent ainsi atteindre un taux de couverture maximal avant la rentrée du second trimestre, faisant de l'éducation de base une priorité absolue pour le développement de la région du Littoral. Ce dispositif exceptionnel constitue une avancée majeure pour la gouvernance locale et la protection juridique des mineurs dans le Nkam.

#yabassi #nkam #cameroun #etatcivil #education #littoral #solidarite

