CAMEROUN :: La nouvelle loi sur le mariage coutumier encadre la dot et protège les droits des femmes :: CAMEROON

Une avancée majeure dans la législation matrimoniale du Cameroun vient d'être adoptée avec la loi n°2024/016, accordant une reconnaissance juridique officielle au mariage coutumier. Cette réforme, votée le 23 décembre 2024 par l'Assemblée nationale, marque un tournant décisif dans la protection des droits des femmes et la modernisation des traditions matrimoniales.

La nouvelle loi matrimoniale introduit des changements significatifs dans la pratique de la dot, élément central du mariage coutumier au Cameroun. L'une des dispositions les plus importantes stipule qu'une femme ne peut être dotée plusieurs fois sans l'annulation préalable de la première dot. Cette mesure vise à mettre fin aux abus et à clarifier le statut matrimonial des personnes engagées dans des unions traditionnelles.

Pour obtenir une reconnaissance légale, le mariage coutumier doit désormais être déclaré auprès des autorités compétentes. Les couples ont le choix de s'enregistrer soit auprès de l'officier d'état civil de leur lieu de naissance, de résidence, ou du lieu où la cérémonie traditionnelle s'est déroulée. Cette formalisation renforce la protection des droits des femmes en leur garantissant un statut juridique clair.

La nouvelle loi matrimoniale représente un équilibre subtil entre le respect des traditions et la nécessité de protéger les droits individuels. Au Cameroun, où le mariage coutumier reste profondément ancré dans les pratiques sociales, cette législation apporte un cadre juridique moderne tout en préservant l'essence des traditions matrimoniales.

L'encadrement de la dot constitue un aspect crucial de cette réforme. En interdisant les dots multiples sans annulation préalable, la loi protège les femmes contre certaines pratiques abusives tout en préservant cette tradition importante du mariage coutumier camerounais. Cette disposition renforce considérablement les droits des femmes dans le contexte matrimonial traditionnel.

La mise en œuvre de cette loi matrimoniale nécessitera une collaboration étroite entre les autorités traditionnelles et administratives du Cameroun. Les officiers d'état civil joueront un rôle central dans l'enregistrement et la validation des mariages coutumiers, assurant ainsi leur reconnaissance officielle et la protection légale des époux.

Cette réforme s'inscrit dans une démarche plus large de modernisation du droit familial au Cameroun, visant à harmoniser les pratiques traditionnelles avec les standards juridiques contemporains. Elle répond également aux préoccupations concernant la protection des droits des femmes dans le contexte des mariages traditionnels.