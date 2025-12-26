CAMEROUN :: Horreur à Ngaoundéré : un fils avoue le meurtre sauvage de sa mère à Baladji II :: CAMEROON

La ville de Ngaoundéré est plongée dans une stupeur profonde suite à la découverte d'un crime d'une barbarie inouïe au quartier Baladji II. Un jeune homme âgé de vingt-sept ans a froidement ôté la vie à sa propre génitrice après avoir consommé des substances stupéfiantes. Ce drame familial qui s'est déroulé au lieu-dit Fin Goudron met en lumière les conséquences dévastatrices de la toxicomanie au sein de la jeunesse locale. Après quarante-huit heures de recherches intenses, la gendarmerie nationale a réussi à interpeller le suspect principal nommé Abdou ainsi que ses complices directs.

Le récit des faits établi par les enquêteurs de la brigade de recherches est glaçant. Sous l'emprise de la cocaïne consommée plus tôt dans la soirée, le suspect s'est introduit au domicile familial avec l'intention de piller les biens de sa mère pour financer un projet de voyage. Surpris en plein cambriolage par cette dernière, l'individu a basculé dans une rage meurtrière incontrôlable. Il a asséné trente-huit coups de couteau à la victime avant de procéder à son égorgement pour s'assurer de son décès. Cette scène de violence absolue illustre la montée de l'insécurité liée à la consommation de drogues dures dans l'actualité camerounaise.

Le butin dérisoire composé d'écrans plasma et d'une bouteille de gaz a été revendu pour la somme de cent vingt mille francs CFA la nuit même du crime. Grâce au professionnalisme des éléments conduits par l'adjudant-chef major Arnaud Nzali, le fugitif a été débusqué dans une planque périphérique. Ce matin, la reconstitution des faits sous l'autorité du procureur de la République a permis de confirmer le déroulement exact de la tragédie. Ce type de fait divers tragique secoue régulièrement l'opinion publique et relance le débat sur la protection des parents face à la dérive criminelle de certains enfants en quête d'argent facile.

L'enquête criminelle a déjà permis de mettre trois individus à la disposition de la justice, incluant le fils parricide et un receleur. Cependant, les forces de l'ordre restent mobilisées pour traquer deux autres complices toujours en cavale. La rigueur de l'instruction menée par les autorités judiciaires de l'Adamaoua vise à punir avec la plus grande fermeté cet acte qui porte atteinte aux fondements mêmes de la famille. Cette affaire tragique s'inscrit dans un contexte de lutte accrue contre la criminalité urbaine au Cameroun. Les populations de Ngaoundéré réclament désormais que justice soit rendue pour honorer la mémoire de la victime et pour envoyer un signal fort contre l'insécurité sociale qui gangrène certains quartiers périphériques de la capitale régionale.

