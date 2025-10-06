VAGUE DE PROTESTATIONS A MADAGASCAR : Arrivé par la rue, TGV partira-t-il par la rue ?

Le président malgache, Andry Rajoelina, surnommé TGV, a le sommeil trouble. La vague de contestations qui a pris son envol, le 25 septembre dernier, ne semble pas prête à s’arrêter de sitôt.

Malgré les mesures prises, notamment l’éviction des membres du gouvernement, la rencontre avec certains acteurs clés du pays, les manifestants ne décolèrent pas. Ils continuent de réclamer à cor et à cri sa démission et promettent, à cet effet, de nouvelles manifestations. Et plutôt que de voir cette réalité en face et travailler à apporter des réponses urgentes aux préoccupations de ses concitoyens pris à la gorge par la vie chère, avec à la clé des coupures incessantes d’eau et d’électricité, l’homme préfère faire l’autruche.

Il a opté pour la méthode Coué. En effet, il a accusé, le 3 octobre dernier, des pays et agences d’avoir payé le mouvement Gen Z à l’origine des contestations. Une fuite en avant s’il en est. Car, TGV feint d’ignorer que c’est le trop plein de sa mal gouvernance, qui a fait déborder le vase. C’est dire s’il gagnerait plutôt à faire son introspection. Hélas ! Rajoelina préfère rejeter la faute sur les autres, en criant au complot, à une tentative de « coup d’Etat ». Le président malgache a donc tout intérêt à revoir sa copie. Le déploiement massif des forces de l’ordre pour mater les manifestants dont une vingtaine sont restés sur le carreau, ne saurait constituer une solution durable. Bien au contraire, cela risque de jeter de l’huile sur le feu.

Gen Z a provoqué un effet boule de neige au Maroc

Du reste, l’ex-maire d’Antananarivo semble avoir la mémoire courte ; c’est la même rue qui réclame aujourd’hui, ce qu’elle lui avait donné en 2009.

Arrivé au pouvoir par la rue, TGV partira-t-il par la rue ? L’avenir nous le dira. En attendant, on peut affirmer que l’ancien DJ est mal barré. On est d’autant plus fondé à le penser que le mouvement de contestation qui n’a ni tête ni queue, ne faiblit pas. Et pendant ce temps, le président Rajoelina semble toujours incapable d’apporter des réponses convaincantes aux croquants. Pouvait-il en être autrement quand on sait qu’il est difficile d’apporter, hic et nunc, des réponses à des problèmes structurels ? Cela dit, il faut déplorer l’attitude des manifestants qui se sont livrés à des scènes de pillages et de saccages de biens publics et privés.

Déjà que l’économie va mal, ces actes auront, à coup sûr, un impact négatif sur l’économie de cette île particulièrement pauvre, de l’océan indien. Alors que l’Eglise s’emploie à offrir ses bons offices, le syndicat des Douanes annonce une grève. Toute chose qui risque de fragiliser davantage le régime malgache, malgré le soutien dont font montre ses partisans. Cela dit, pendant que TGV se bat comme un beau diable contre un fantôme sans visage, Gen Z a provoqué un effet boule de neige au Maroc où le mouvement Gen Z212 réclame la démission du gouvernement jugé incapable d’apporter des réponses aux problèmes d’éducation et de santé. C’est dire si le royaume chérifien qui a toujours véhiculé l’image d’un pays stable et de paix, n’est pas à l’abri de secousses qui pourraient troubler le sommeil du roi.

Autant dire que ce dernier qui a échappé au printemps arabe, gagnerait à briser le silence et à prendre à bras-le-corps, les revendications des manifestants. En tout cas, une réaction s’impose. D’autant que derrière cette colère de la jeunesse, se cache une triste réalité : la cherté de la vie.

En tout état de cause, si le roi Mohamed VI souhaite éviter une surprise désagréable, il doit écouter cette franche de sa population. Et cela est aussi valable pour le président malgache. Car, Dieu seul sait jusqu’où le mouvement Gen Z qui menace de se répandre en Algérie, peut aller.

