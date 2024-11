CAMEROUN :: Les revêtements de la route N° 3 Douala- Yaoundé ont bel et bien débuté :: CAMEROON

La récente sortie du patron de la police camerounaise Martin Mbarga Nguele a-t-elle enfin suscité une réaction au ministère des Travaux publics ?

Lorsque l'on sait qu'il ya une semaine le patron de la DGSN critiquait ouvertement l'état des routes nationales dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, remettant en cause la gestion du ministre des Travaux Publics Emmanuel Nganou Djoumessi sur l'épineux problème d'entretien du réseau routier national.

Certains citoyens camerounais abord de leur véhicule ce 5 novembre, c'est tout au moins le constat premier qui leur vient à l'esprit ( celui de la sortie de la DGSN) depuis les premières heures de ce 5 novembre pour les citoyens qui empruntent cette route.

On note tout de même l'accès difficile à la circulation à cause des travaux qui sont actuellement en cours . Impossible de remonter pour aller à Douala , la ligne s'étend sur plus de 2 km .

Néanmoins, avec la vigilance de l'équipe du ministère des travaux publics la circulation est régulée afin de permettre aux citoyens de circuler malgré quelques minutes de retard et de patience.