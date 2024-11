Scandale TLS Contact : Des frais cachés pour les rendez-vous visa France dénoncés au Cameroun :: CAMEROON

Une polémique enfle autour des pratiques de la société TLS Contact, prestataire officiel pour les demandes de visa France au Cameroun. Des témoignages accablants mettent en lumière un système présumé de surfacturation et d'entourloupe lors de la prise de rendez-vous.

Le processus, théoriquement simple et transparent, semble avoir été détourné de son objectif initial. De nombreux usagers dénoncent l'impossibilité systématique d'obtenir un rendez-vous en ligne sur le site officiel de TLS Contact, pourtant seule plateforme autorisée pour les demandes de visa pour la France.

"Le site affiche constamment 'pas de rendez-vous disponible, veuillez vérifier à nouveau plus tard'", témoigne un usager sous couvert d'anonymat. Paradoxalement, une fois sur place dans les locaux de l'entreprise, les créneaux deviennent mystérieusement disponibles, moyennant des frais additionnels substantiels.

Ces coûts supplémentaires s'élèvent à :

- 17.000 FCFA pour un service "classique"

- 39.000 FCFA pour un service "premium"

Ces montants s'ajoutent aux 24.930 FCFA initialement requis pour le traitement standard de la demande.

Cette situation soulève des questions éthiques importantes concernant la gestion des services consulaires français externalisés. Les pratiques rapportées suggèrent une possible manipulation du système de réservation en ligne, forçant les demandeurs à se présenter physiquement pour obtenir un rendez-vous, avec à la clé des frais non réglementaires.

La réputation des services consulaires français pourrait être entachée par ces allégations de pratiques douteuses. Les usagers s'interrogent sur la légalité de ces frais supplémentaires et sur la transparence du processus de demande de visa.

Arnaques institutionnalisées

Autres manquements,TLS n'informe pas ses usagers sur les lieux de dépôts des dossiers de demande visa. Si vous habitez la ville de Douala par exemple et qu'il n'ya plus de possibilités de demande de rendez vous à Douala, n'allez surtout pas à Yaoundé ou à Garoua. Ayant payé, le jour du rendez vous, on vous dira que vous ne pouvez pas y déposer votre dossier car, le consulat ou l'ambassade compétente se trouve à Douala. Et vous aurez payé pour rien. Aucun remboursement. Question de s'interroger sur une nouvelle forme d'arnaque de TLS au Cameroun.

Pourquoi ne pas donner des précisions aux usagers lors du paiement des frais relatifs à la prise de rendez-vous ? Un responsable de TLS interrogé sous anonymat sur cette question par nos soins s'en remet à ses supérieurs hierarchiques, question de protéger son emploi. Voilà comment les Camerounais sont spoliés chaque jour

Cette situation mérite une attention particulière des autorités françaises, garantes de l'intégrité de leur système de délivrance de visas, d'autant plus que TLS Contact opère comme représentant officiel de l'ambassade de France au Cameroun.