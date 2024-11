BÉNIN :: Salif Ouedraogo : l’Excellence Africaine :: BENIN

Monsieur Salif Ouedraogo, PDG du groupe Nobila, se distingue aujourd’hui comme un des investisseurs les plus influents de la région. Son parcours impose une image d’ »excellence africaine », incontestable tant par ses pairs que par le grand public. Présent dans une multitude de secteurs, son expansion est constante et impressionnante. Chaque jour, une nouvelle facette de ses compétences entrepreneuriales se révèle.

En une année seulement, il a créé plus de cinq entreprises couvrant des domaines aussi variés que l’assurance, les brasseries, la téléphonie mobile avec une usine de construction pour téléphones et ordinateurs HP, un supermarché moderne, le transfert de fonds, l’hôtellerie, et le secteur pétrolier. Sur le plan social, M. Ouedraogo est également un acteur de premier plan. Sa bienveillance s’exprime par le soutien régulier qu’il accorde au centre Eya, où de nombreux enfants, souvent orphelins, bénéficient de ses dons et de fournitures didactiques pour favoriser leur éducation et leur développement intellectuel.

Son implication dans le sport est tout aussi significative, avec le soutien de l’équipe de football Nobila, et le parrainage de talents émergents comme l’athlète béninoise Noélie Yarigo, figure montante de l’athlétisme. À ce jour, plus de 2 000 emplois ont été créés dans la sous-région, et ce nombre continue d’augmenter, ce qui témoigne de son impact économique direct. Monsieur Ouedraogo mène un travail acharné, en perpétuel mouvement entre investissements et nouvelles créations, contribuant ainsi au développement de toute l’Afrique de l’Ouest. Ceci montre comment le PDG monsieur Salif Ouedraogo est un qui travaille du matin au soir, du soir au matin, soit qu’il investit, soit qu’il crée.