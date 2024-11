CAMEROUN :: Yaoundé : l'adjoint au maire Ghislain Mbiada Kwayep arrêté pour une escroquerie de 19 millions FCFA :: CAMEROON

Une nouvelle arrestation secoue la ville de Yaoundé. Ghislain Mbiada Kwayep, 4ème adjoint au maire de la capitale camerounaise, a été interpellé vendredi dernier par la Légion de gendarmerie du Centre. Cette interpellation survient dans le cadre d'une affaire d'escroquerie présumée impliquant un montant de 19 millions de francs CFA.

L'affaire prend sa source dans une plainte déposée par Marlyse Biakolo, ancienne chef d'antenne Elecam Yaoundé 6 et ex-compagne du mis en cause. Selon les accusations, l'élu aurait obtenu des contrats auprès de la mairie de Yaoundé 6 via son entreprise Ets Booh & Chou, dans le cadre d'un marché évalué à plus de 60 millions FCFA.

Cette nouvelle détention n'est pas une première pour l'adjoint au maire. En octobre dernier, il avait déjà fait l'objet d'une interpellation similaire à Etoug Ebe, alors qu'il participait au Festival culturel des Grassfield. L'affaire avait alors suscité l'intervention de plusieurs personnalités tentant de minimiser son impact médiatique.

Vice-président de la section RDPC de Yaoundé 6 et superviseur du festival culturel Grassfield, Ghislain Mbiada Kwayep a passé le week-end en garde à vue. Il doit être présenté au procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Yaoundé Centre administratif pour répondre de charges d'"escroquerie aggravée".

Cette affaire soulève des questions sur la gestion des marchés publics et la confiance accordée aux élus locaux. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette présumée escroquerie qui ébranle l'administration municipale de la capitale camerounaise.

L'arrestation du notable s'est déroulée en présence de plusieurs témoins, dont la Sénatrice Françoise Puene, également connue sous le nom de Mamy Nyanga, qui assistait au festival culturel au moment des faits.