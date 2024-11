ÉTATS-UNIS :: Décès de Quincy Jones, le légendaire producteur de Michael Jackson et icône du jazz, à 91 ans :: UNITED STATES

Le monde de la musique perd un géant. Quincy Jones, légendaire producteur et compositeur, est décédé à l'âge de 91 ans à Los Angeles. Ce trompettiste, originaire de Chicago, a marqué chaque étape de la musique du XXe siècle, du jazz au hip-hop. Dès ses débuts dans les années 1950 avec l'orchestre de Lionel Hampton, Quincy Jones montre son talent visionnaire en prédisant l'essor de la musique de rue. Ami proche de Ray Charles, il s'installe en France en 1957 pour perfectionner son art auprès de Nadia Boulanger et Olivier Messiaen, et devient directeur artistique des disques Barclay.

Après son retour aux États-Unis, il réalise une série d'exploits : premier Noir à occuper un poste de vice-président dans une major (Mercury), compositeur pour des films à succès, et arrangeur pour des artistes de renom tels que Frank Sinatra et Ella Fitzgerald. Mais c’est avec Michael Jackson que Quincy Jones entre dans la légende. Ensemble, ils révolutionnent la musique populaire avec les albums Off the Wall, Thriller et Bad, des chefs-d'œuvre où se mêlent funk, soul, pop et rock.

Jones, qui a reçu son premier Grammy en 1963, ne s'est jamais limité à un seul style. Il a arrangé et produit pour des stars comme Count Basie, Peggy Lee et Ray Charles, et s'est également impliqué dans la télévision avec des séries comme Le Prince de Bel Air et Roots. En 1985, il co-produit La Couleur Pourpre avec Steven Spielberg, marquant ainsi son passage dans le cinéma.

Les collaborations de Quincy Jones vont bien au-delà de la musique. Il a influencé de nombreux artistes et laisse un héritage incommensurable, notamment en tant que co-producteur du Festival des Musiques Jazz et World de Montreux depuis 1991. Son décès laisse un vide immense dans l’industrie musicale.