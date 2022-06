CAMEROUN :: Élection au barreau : Me Ngoula de plus en plus proche du graal :: CAMEROON

Sa candidature au poste de bâtonnier semble faire l’unanimité auprès de ses confrères . Mercredi 20 Avril 2022, il est 17h lorsque Maître Ngoulla Fotso Arlette , avocate au barreau du Cameroun annonce sa candidature à l’élection du conseil de l’ordre et au bâtonnat. Une décision arrivée sans surprises pour ses confrères tant ceux ci trouvent que la femme de loi et d’action qu’elle est à largement le profil de l’emploi. Avocate au barreau du Cameroun depuis 1986, c’est l’une des doyenne d’âge de ce corps de métier dans notre pays. Cette expérience lui a certainement permise de maîtriser l’ensemble sinon la majorité des problèmes que rencontrent les avocats dans la pratique de métier au Cameroun mais aussi les solutions d’où son ambition d’en devenir le bâtonnier. Ce qu’il faut noter et qui retient l’attention sur le profil de Maître Ngoula est que cette dernière n’a pas attendu son élection comme bâtonnier pour penser à améliorer les conditions des avocats. Elle a grandement participer à l’Aménagement et la réfection des salles d'avocats dans les tribunaux ; Elle a personnellement Ouvrir une salle multimédia équipée pour mes avocats au quartier AKWA à Douala dénommée « Centre Yondo Black »; Elle est aussi de la partie pour la Négociation de la police d'assurance AVOCARE pour les avocats mais aussi pour la Construction des toilettes réservées aux avocats à la Cour d'appel de Douala ;Elle a procédé à la Remise des kits scolaires aux enfants orphelins du Barreau du Cameroun et on peut aussi noter qu’actuellement, elle est en Négociation des tarifs préférentiels pour les avocats dans certaines compagnies aériennes. Un florilège de réalisations qui font de Maître Arlette Ngoulla Fotso la candidate avec l’un des meilleurs profils pour devenir le futur bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun. N’ayant aucun élément matériel(un sondage précis)en dehors des témoignages de ses confrères , il ne nous reste qu’à attendre l’assemblée générale de ce samedi 18 juin pour connaître le résultat des urnes et le choix réel des avocats de l’ordre.