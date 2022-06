NGOH NGOH FERDINAND CIBLE PAR UN COMPLOT CONTRE LES INTERETS DU CAMEROUN ? :: CAMEROON

Le ministre d’état Ngoh Ngoh Ferdinand sortait à peine de la quarantaine lorsqu'il a été nommé SGPR (Secrétaire général de la présidence de la république du Cameroun). C'est une fonction hautement stratégique car sert de liaison entre la présidence de la république et le reste des administrations du pays.

Les SGPR sont généralement très puissants car peuvent influencer directement sur les décisions du président de la république .

Dans les salons huppes de Yaoundé, les personnes bien infiltrées disent de l'actuel SGPR, le ministre d’Etat ministre d’état Ngoh Ngoh Ferdinand, fidèle serviteur du président de la république qu’il serait pas du tout apprécié des français. Serait-ce parce que le plus proche collaborateur du président Paul Biya a soutenu le brillant DG du port Autonome de Douala Cyrus Ngo'o qui réussit l'exploit d'éjecter Bolloré du Terminal à conteneurs de Douala ?

« Dans le pré-carre français, être détesté par la France signifie défendre les intérêts de son pays » Explique le panafricaniste togolais Lucien Kotuni.

Les accords de défenses entre la Russie et le Cameroun ont été mal digérés par les puissances occidentales. Le SGPR paye le prix de son allégeance et soutien sans faille aux idéaux du président Biya, il est attaque sur différents fronts médiatiques.

Son crime, le soutien du SGPR aux initiatives du DG du port de Douala, l'exclusion de Glencore de la liste des fournisseurs d'hydrocarbures au Cameroun ,l'expulsion de Sundance du projet du fer de Mbalam alors que le SGPR annonçait la présence de 5 entreprises chinoises sur ce qui est considéré comme étant la troisième réserve de fer au monde, c’est un projet dans lequel des pontes du régime seraient actionnaires.

Sundance a demandé 94 Milliards de FCFA de compensation au gouvernement camerounais malgré les préjudices causes par l’incapacité de cette entreprise, la présidence de la République a opté pour les tribunaux internationaux. Ce qui n'était pas du goût de certains. Au cœur de toutes ces actions nationalistes, le ministre d’Etat Ferdinand Ngoh Ngoh devenu un homme à abattre .Au-delà du bras de fer avec certains responsables du ministère de la justice, il pilote une opération relative à, « l’audit de la gestion des ressources issues ses chapitres budgétaires 65 et 94 sur la période de 2010 à 2021 ».

Ses multiples efforts au nom du chef de l'état pour la tenue de la CAN 2021 furent salués par le président de la CAF Patrice Motsepe lors de l'ouverture de la compétition. Le ministre d’état Ferdinand Ngoh Ngoh est loin d'être ces SGPR qui par le passé ont bradé le port de Douala au groupe Bolloré, ont bradé Camrail en lui offrant gratuitement un marché de près de 400 milliards sur le pipeline Tchad Cameroun, bradé le patrimoine de l'état, plus grave ont bradé le sous-sol minier du Cameroun aux startups et entreprises fantômes.

En 2004, pour soutenir le projet des grands ambitions du président Paul Biya, le chef de l’État avait ordonné l’ouverture du sous-sol camerounais aux explorations. Malgré la présence au Cameroun de Rio Tinto, un des leaders mondiaux actionnaire d’Alucam et qui projetait investir dix milliards de dollar dans la bauxite, les collaborateurs du président ont fabriqué des startups et entreprises fictives dans les paradis fiscaux pour prendre le contrôle des matières premières stratégiques.

Dix-huit ans après le début des explorations, le secteur minier ne représente que 1% du PIB national. Rio Tinto était finalement parti du Cameroun. L’on se souvient du SGPR qui fut surpris en pleine négociation pour la privatisation d'Intelcam.

Que reproche-t-on à Ngoh Ngoh et Cyrus Ngo’o?

Accusé par ses détracteurs d’être à l’origine du retrait de la CAN 2019 , il est important de préciser que c’est en fin 2016 soit pratiquement deux ans avant le début de la compétition que le ministre d’Etat SGPR s’est penché sur les dossiers qui accusaient d’énormes retards suivant le chronogramme de la compétition.

A deux ans de la CAN 2019 le Cameroun était encore au stade des signatures d’accords de financements des stades.