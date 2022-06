CAMEROUN :: Encore un gros gagnant à l’Africa Millions :: CAMEROON

La loterie du PMUC vient de faire à nouveau un gros gagnant de 100 millions

Le grand hall de l’immeuble siège « La Rotonde » du Pari Mutuel Urbain Camerounais à Akwa a une fois de plus servi de cadre à la cérémonie solennelle de remise d’un chèque d’une valeur de plus de 100 millions de francs CFA.

C’est guidé par le rythme des groupes de danse de l’Abélé Sawa que Paul Louis TASSO, le Directeur Général du PMUC a remis le chèque de 100 millions à l’heureux gagnant (à travers son vendeur). « C’est un message fort qui est en train d’être passé par le PMUC : Africa Millions est en train de devenir un produit incontournable dans le secteur des jeux au Cameroun. C’est dans cette lancée que j’invite les parieurs dès ce samedi à venir jouer avec 300Frs pour une nouvelle cagnotte de 50 millions » lâchera-t-il lors de cette cérémonie de remise de chèque.

Le gagnant, un jeune éleveur qui a souhaité garder l’anonymat avoue avoir hésité à croire en son gain. « Il faut dire que pour parier, j’ai choisi les chiffres au hasard et le lendemain lorsque j’arrive au kiosque, je présente mon ticket à mon vendeur, ce dernier me fait comprendre que je suis millionnaire. Je n’y ai pas cru ... je me suis dit qu’il blaguait, ce n’est qu’après qu’il ait insisté que j’ai réalisé que j’avais vraiment gagné »

Il faut dire que depuis son lancement le 26 mars dernier au Cameroun, PMUC loterie « Africa Millions » prouve à suffisance son positionnement comme un produit fortement rémunérateur.

Déjà à son actif, deux multimillionnaires à date. La ville de Garoua avait ouvert le bal par un gagnant de 80 millions à l’issue du tirage du samedi 16 Avril 2022. A la suite de ce dernier Douala vient de prendre le relais ce jour en faisant un bon plus quantitatif avec Désormais le maillot jaune qui empoche 100 millions de Fcfa.

Notons que le loto Africa Millions se joue dans 09 pays et jusqu’ici les deux plus gros gagnants ont été enregistrés au Cameroun.

Le mise de base commence toujours à 300 francs CFA et les tirages eux se font 3 fois par semaine (le lundi, le mercredi et le samedi sur la CRTV télé à 20h20).

Grâce à son segment loterie, le PMUC donne ainsi à rêver gros grâce à ses cagnottes qui viennent conforter sa crédibilité et ce n’est pas le gros gagnant du jour qui dira le contraire, lui qui a déjà prévu de terminer le chantier de sa maison et de construire une autre pour ses parents