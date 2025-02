CAMEROUN :: Présidentielles 2025 : Maurice Kamto séduit la jeunesse avec Valery Ndongo :: CAMEROON

La course à la présidentielle de 2025 au Cameroun s’annonce déjà riche en stratégies politiques. Maurice Kamto, figure emblématique de l’opposition, mise sur un électorat clé : la jeunesse. Récemment, il a accordé un entretien à l’humoriste populaire Valery Ndongo, une initiative qui ne passe pas inaperçue.

Selon un observateur averti du paysage politique camerounais, cette démarche vise à humaniser Maurice Kamto et à le présenter comme un leader accessible et empathique. « Les communicants de l’opposant ont trouvé un moyen subtil de le faire passer pour quelqu’un de très sympathique, plus enclin à comprendre et à résoudre les problèmes des jeunes », explique-t-il sous couvert d’anonymat.

Cette stratégie rappelle celle de François Mitterrand dans les années 1980, où le leader français s’était positionné comme le « tonton » bienveillant, capable d’apporter des solutions concrètes aux difficultés de la population. « Contrairement au candidat Paul Biya, qui se contente de discours depuis 42 ans, Kamto cherche à incarner une alternative crédible », ajoute notre interlocuteur.

Dans un contexte où la jeunesse camerounaise est en quête de perspectives, cette approche pourrait s’avérer payante. « Si la compétition électorale était réellement ouverte, cette astuce communicationnelle permettrait à Maurice Kamto de capter plus de 80 % de l’électorat jeune », estime l’analyste.

En effet, les jeunes représentent une part significative de la population camerounaise, et leur mobilisation est cruciale pour tout candidat aspirant à la présidence. Alors que Paul Biya se contente de les inciter à « aller au champ », Maurice Kamto tente de se positionner comme un leader à l’écoute de leurs aspirations.

L’entretien avec Valery Ndongo, humoriste très suivi par la jeunesse, est donc une manœuvre habile. En s’adressant à un public jeune à travers une figure qu’ils admirent, Kamto espère gagner leur confiance et leur soutien. Cette stratégie montre également une compréhension fine des nouveaux codes de communication, où les réseaux sociaux et les influenceurs jouent un rôle clé.

Reste à savoir si cette approche portera ses fruits en 2025. Une chose est sûre : Maurice Kamto a réussi à marquer des points dans la bataille pour séduire la jeunesse camerounaise.