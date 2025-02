CAMEROUN :: Bangangté: 1000 Mototaximen payés à hauteur de 10 000 frs Cfa apportent leur soutien à Paul Biya :: CAMEROON

Il fallait d'y attendre. Des mototaximen payés par une autorité de la ville et ministre de la république sont passés à la caisse. Condition, participer au défiler du 11 février 2025 pour respecter le contrat préalable.

Ceci est une entreprise dit -on de la Présidente de la Section RPDC Ndé-Nord, Célestine Ketcha Courtès, Ministre de l’Habitat et du développement urbain et maire de Bangangté, les mototaximens requisitionnés pour la circonstance ont appelé à une candidature de Paul Biya en 2025.

Pour Raymond E, "Je suis allé là bas pour pointer. Paul Biya pour moi est rangé oubliettes".

Idée partagée par Willliam Mvé qui estime que le pôuvoir de Yaoundé a échoué et qu'il a intérêt à renouveller la classe politique camerounaise"

Pour Isabelle Amidou, "Nous sommes là mais, nous ne voterons pas pour Paul Biya, il faut qu'il aille se reposer".

Lors de son message à la Jeunesse dans le cadre de la Fête de la Jeunesse, le président Paul Biya a lancé un appel à « ne pas prêter l’oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. »