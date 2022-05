KENYA :: RESAU DES MEDIAS AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT: PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Le Réseau des Médias Africains pour le Développement Local (MADEL) a tenu, ce 18 mai 2022, à Kissimu, au Kenya, sa première assemblée générale en présentiel et par visio-conférence.



Le but de cette première rencontre officielle avec une vigtaine de journalistes du continent africain était de passer en revue la proposition de règlement intérieur du Madel et choisir les représentants régionaux.



Au sortir de cette assemblée générale, il a été arrêté que chaque sous-région dispose de deux représentants, soit un principal et un suppléant, désignés sur la base de leur implication dans la mise sur pied du réseau et leur dynamisme. Ceux-ci auront la charge de la validation du règlement intérieur.

Lesdits représentants ont été choisis ainsi qu'il suit :

- Pour l'Afrique de l'Ouest Titulaire : Franck Kinnovo du Bénin et son suppléant Micheal Simere du Nigeria.

- Pour l'Afrique centrale : Blaise Nana du Cameroun. Le suppléant sera choisi dans un pays lusophone de l'Afrique centrale.

- Pour l'Afrique de l'Est : Bob Kiogi du Kenya et Houmi Ahamed-Mikidache des Comores comme suppléante.



L'Afrique du Nord et l'Afrique Australe n'ont pas encore de représentants.

Notons qu'après adoption du règlement interieur du Madel, il y aura l'élection du bureau.



Le Réseau Médias Africains pour le Développement Local (MADEL) est doté de différentes instances : l'Assemblée générale, la Commission, le Bureau exécutif et les trois Groupes Thématiques.



Leur mandat s’achève en même temps que celui des autres instances de CGLU Afrique, dont la durée normale est de trois ans.