Révélées à travers les médias et les réseaux sociaux les tensions entre la France et le Cameroun se sont intensifiées et ont a atteint apparemment un point critique, que l'Ambassade de France au Cameroun a décidé d’appeler les camerounais à des manifestations contre le président Paul Biya avant l’élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025.

Deux publications circulant sur les réseaux sociaux invitent à des rassemblements à Douala et Yaoundé, sur la place de l’Indépendance et au carrefour de Ndokoti respectivement. Ces deux tracts, qui portent le logo de l’Ambassade de France, montrent une image barrée de Paul Biya et des slogans dénonçant la dictature, témoignant d’un message ouvertement hostile.

Les internautes camerounais ont majoritairement réagi avec colère et rejet, dénonçant une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures du pays, et rappelant que la France devrait plutôt se concentrer sur ses propres problématiques.

Certains attribuent cette prise de position française à un refus récent de Paul Biya de renouveler un accord bilatéral, ce qui aurait provoqué la fureur de Paris.

Il apparaît clairement que cette action de la France illustre son profond mécontentement envers le président camerounais et marque un tournant dans leurs relations, alors que les deux nations entretenaient jusqu’ici des liens relativement chaleureux. Ce revirement traduit aussi une politique habituelle de Paris face aux dirigeants africains jugés moins coopératifs.

Par ailleurs, la France est en perte d’influence rapide en Afrique, et le Cameroun, qui a longtemps constitué un de ses derniers points d’ancrage, connaît désormais un déclin marqué de l'influence française. Face à cela, Paris semble déterminée à agir fermement.

Les Camerounais sont donc appelés à rester vigilants et à ne pas céder aux provocations, d’autant que le contexte électoral risque d’aggraver cette dynamique conflictuelle.

