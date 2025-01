CAMEROUN :: L’évêque de Yagoua convoque le Diable : la Résistance spirituelle a-t-elle commencé ? :: CAMEROON

En ce début d’année 2025, une clameur inattendue s’est élevé des terres arides de l’Extrême-Nord du Cameroun. L’évêque de Yagoua, Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo, a choisi de briser le silence. Lors de sa messe de nouvel an, il s’est emparé de la tribune sacrée pour livrer une homélie cinglante, déchirant le voile de la complaisance. En prenant la parole à contretemps, cet homme de foi s’érige en vigie, incarnant ce rôle qui leur est confié à eux, les évêques : proclamer l’Évangile à temps et à contretemps, sans crainte ni faveur. Hier, c’était l’évêque de Douala qui avait osé défier les hommes au pouvoir. Aujourd’hui, c’est celui de Yagoua.

Demain, qui sait quel prélat portera la flamme vacillante d’une contestation que l’on croyait éteinte ? Mais aujourd’hui, dans cette région perçue comme bastion imprenable du RDPC, le parti au pouvoir, Mgr Yaouda semble décidé à déraciner l’arbre séculaire planté dans son diocèse. Face à l’immobilisme politique qui caractérise l’ère Biya, l’évêque ne mâche pas ses mots. Pour lui, le pouvoir en place a dépassé le Diable lui-même en perfidie et en indifférence. « les camerounais ont déjà trop souffert » a-t-il dit. En pactisant avec l’ennemi symbolique, il semble dire que l’on peut cohabiter avec le Diable, à condition de garder ses mains propres et de maintenir une distance suffisante.

Qui est Barthélemy Yaouda Hourgo ?

Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo, figure jusque-là discrète, est né le 3 janvier 1964 dans le village de Mayo-Ouldémé Tokombéré, niché dans le département de Mayo-Sava, en région sahélienne. Issu de cette terre rude et brûlée par le soleil, il a grandi à Blablim, dans la Paroisse Saint-Paul de Mora. Son parcours ecclésiastique est exemplaire. Entré au Grand Séminaire Saint-Augustin de Maroua en 1989, il y a poursuivi une formation rigoureuse jusqu’à son ordination sacerdotale le 8 novembre 1997, sous les auspices de Mgr Philippe Albert Stevens. Son ministère l’a conduit à être curé de plusieurs paroisses, dont la Cathédrale de Maroua, et vicaire général de son diocèse. En 2007, il fut nommé administrateur apostolique du Diocèse de Yagoua avant d’être consacré évêque en 2008 par le pape Benoît XVI. Aujourd’hui âgé de 61 ans, Mgr Yaouda est décrit comme un homme aux allures juvéniles. Son énergie, presque insolente, peut lui conférer le rôle d’un acteur politique redoutable, bien qu’il se défende de l’être. On le qualifie de « réserviste », prêt à entrer dans l’arène lorsque la situation l’exige. Et lorsqu’il frappe, il frappe fort.

Un Combat Politico-Religieux

Les mots de Mgr Yaouda portent une charge symbolique puissante dans un Cameroun où la dissidence est souvent muselée. Il vient de montrer une figure duale, à la fois homme d’église et stratège politique. Son homélie, marquée d’une rhétorique saisissante, dévoile une critique amère d’un régime qui a longtemps profité de l’apathie de certains leaders religieux. En convoquant le Diable dans son discours, Mgr Yaouda fait preuve d’un pragmatisme rare : il reconnaît la nécessité de cohabiter avec le mal pour mieux le dénoncer. Ce pays nous a déjà révélé ses plus sombres facettes ; il ne recule devant rien, pas même face aux démons les plus fascinants.

Comme le dit le proverbe : « Si l’on a bien lavé ses mains et gardé une distance prudente, on peut manger et dormir sous le même toit que le Diable. » 2025 s’annonce comme une année charnière. Le mauvais vent semble tourner contre Paul Biya, et Mgr Yaouda pourrait bien être l’homme capable d’insuffler un nouveau souffle à une contestation naissante. Le terrain politique camerounais est désormais un champ de bataille où la foi et la politique s’entrelacent, où des hommes comme Mgr Yaouda se lèvent, tels des prophètes modernes, pour dénoncer, bousculer et espérer. Et dans ce combat, peut-être marquera-t-il le but décisif.

(source : site du diocèse de Yagoua)