CAMEROUN :: Les évêques du Grand Nord s'élèvent contre le régime Biya, une fronde historique :: CAMEROON

Une onde de choc traverse le paysage politique camerounais alors que trois éminents prélats de l'Église catholique, tous originaires du Grand Nord, prennent publiquement position contre le régime de Paul Biya. Cette contestation sans précédent marque un tournant dans les relations entre l'Église et le pouvoir en place.

En tête de file de cette fronde historique, Mgr Samuel Kleda, Archevêque métropolitain de Douala, s'est prononcé de manière claire contre une éventuelle nouvelle candidature du président Biya. Ses propos, empreints de gravité, rappellent une réalité implacable : "Nous sommes des êtres humains. À un moment donné nous quittons ce monde, nous ne pouvons pas faire des miracles."

La voix des évêques camerounais s'est fait entendre également à travers Mgr Emmanuel Abbo, Évêque de Ngaoundéré, qui dénonce l'indifférence du pouvoir face aux souffrances de la population. Son intervention pointe particulièrement du doigt la répression de la liberté d'expression, qu'il considère comme "la plus grande des souffrances."

Plus radical encore, Mgr Yaouda Hourgo, Évêque de Yagoua, n'hésite pas à employer des termes forts, allant jusqu'à évoquer le diable pour illustrer l'exaspération populaire face à la situation actuelle du pays.

Cette prise de position collective revêt une importance particulière dans le contexte politique du Grand Nord, région qui, sous l'impulsion de personnalités comme le journaliste GUIBAI GATAMA, revendique un retour au pouvoir. La simultanéité de ces déclarations épiscopales suggère une coordination qui pourrait présager d'un mouvement plus large de contestation.

L'intervention de ces dignitaires religieux, traditionnellement mesurés dans leurs prises de position politique, marque une rupture significative avec la réserve habituelle de l'Église catholique. Elle témoigne d'une exaspération grandissante face à la gouvernance actuelle et pourrait catalyser un mouvement plus large de remise en question du pouvoir en place.

Cette fronde épiscopale intervient dans un contexte de tensions sociales et politiques croissantes, où la question de l'alternance au sommet de l'État devient de plus en plus pressante.