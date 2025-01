Cameroun : Un Régime Dirigé par des Ancêtres et des Aïeux :: CAMEROON

Le Cameroun est actuellement dirigé par une classe politique dont l’âge moyen avoisine les 90 ans. Cette situation, qualifiée par certains de "régime des ancêtres", suscite des débats sur la représentativité et la capacité de ces dirigeants à répondre aux défis contemporains.

Un Leadership Âgé

Le Cameroun compte parmi ses dirigeants des personnalités dont l’âge dépasse souvent les 85 ans. Le Président de la République, âgé de 92 ans, incarne cette longévité au pouvoir. Il est entouré d’autres figures clés comme le Président du Sénat (90 ans), le Président de l’Assemblée Nationale (85 ans), le Ministre de la Justice (86 ans), le patron de la police (92 ans) et le Président du Conseil constitutionnel (85 ans). Cette concentration de pouvoir entre les mains de personnes âgées interroge sur la dynamique politique du pays.

Les Implications d’un "Régime des Ancêtres"

La présence d’un leadership aussi âgé soulève plusieurs questions. D’abord, celle de la représentativité : une grande partie de la population camerounaise est jeune, et cette génération peine à se reconnaître dans des dirigeants dont l’âge est souvent proche de celui de leurs grands-parents. Ensuite, la question de la capacité à innover et à s’adapter aux défis modernes, tels que le chômage des jeunes, la transformation numérique ou les crises sanitaires, est souvent posée.

Les Défis pour l’Avenir

Le Cameroun fait face à des enjeux majeurs qui nécessitent une vision claire et une énergie renouvelée. La jeunesse du pays, qui représente une grande partie de la population, aspire à un leadership plus dynamique et inclusif. Cependant, la longévité des dirigeants actuels semble freiner cette transition générationnelle. Les critiques dénoncent un système qui favorise la continuité au détriment du renouvellement.

Les Réactions de la Société Civile

Face à cette situation, la société civile et les mouvements de jeunesse s’expriment de plus en plus fortement. Ils réclament une ouverture du système politique pour permettre l’émergence de nouvelles figures et une meilleure prise en compte des aspirations de la jeunesse. Des voix s’élèvent également pour demander des limites d’âge pour les postes clés, afin d’encourager une transition générationnelle.

Le Cameroun est aujourd’hui dirigé par ce que certains appellent un "régime des ancêtres", caractérisé par une classe politique âgée et une longévité au pouvoir. Cette situation pose des questions cruciales sur la représentativité, l’innovation et la capacité à répondre aux défis contemporains. Alors que la jeunesse camerounaise aspire à un leadership plus dynamique, l’avenir du pays dépendra de sa capacité à opérer une transition générationnelle réussie.