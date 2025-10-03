-
CAMEROUN :: Vague de crimes à Yaoundé : la police traque un gang violent ciblant les chauffeurs de taxi :: CAMEROON
La capitale camerounaise, Yaoundé, est confrontée à une vague de criminalité préoccupante qui a particulièrement pris pour cible les chauffeurs de taxi. Face à cette recrudescence d'actes violents, comprenant des vols, des agressions et des meurtres, les forces de l'ordre ont intensifié leur répression. Récemment, la police a présenté cinq suspects, des hommes et une femme, formant un gang organisé impliqué dans une série de méfaits. Leur méthode, d'une violence insidieuse, consistait à droguer leurs victimes avant de les attaquer et de leur dérober leur véhicule .
Selon les enquêteurs, les véhicules volés étaient ensuite revendus après avoir été repeints ou munis de faux documents, démontrant le caractère structuré de cette organisation criminelle. Alors que deux présumés meneurs sont toujours en fuite, les autorités ont lancé un appel à la vigilance des conducteurs, les invitant à redoubler de prudence dans l'exercice de leur métier. Ce contexte sécuritaire tendu à Yaoundé s'inscrit dans un paysage national plus large, où le Cameroun fait face à de multiples défis, notamment dans ses régions anglophones et son Extrême-Nord, marquées par des conflits armés et une insécurité chronique .
Cette situation de violence urbaine à Yaoundé intervient dans un climat électoral sensible, à l'approche de la présidentielle du 12 octobre 2025, période durant laquelle les autorités maintiennent un niveau d'alerte sécuritaire élevé . La stratégie de la police mise en œuvre vise non seulement à démanteler les réseaux criminels actifs, mais aussi à rassurer une population confrontée au trafic de véhicules et à la brutalité de ces attaques. La réussite de cette opération est donc cruciale pour restaurer un sentiment de sécurité au sein de la capitale.
