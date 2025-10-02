CAMEROUN :: Paul Biya de retour à Yaoundé après son voyage privé en Suisse :: CAMEROON

Le candidat du RDPC Paul Biya a effectué un retour remarqué à Yaoundé ce mercredi 1er octobre 2025, de retour après un voyage privé en Suisse. Son arrivée dans la capitale camerounaise a revêtu un caractère triomphal, alors que la campagne présidentielle bat son plein dans la perspective du scrutin crucial du 12 octobre. Des milliers de partisans s'étaient rassemblés pour accueillir le chef de l'État, créant une atmosphère de liesse populaire aux abords du palais présidentiel. Cet événement intervient à un moment particulièrement sensible de la séquence électorale, alors que les différents candidats multiplient les déplacements et meetings à travers le pays.

Le retour du président sortant sur le sol camerounais après son déplacement européen suscite de nombreuses analyses parmi les observateurs politiques. Certains y voient un signal fort envoyé à l'électorat, démontrant la vitalité et la détermination du candidat à briguer un nouveau mandat.

D'autres soulignent le timing stratégique de ce retour, à peine onze jours avant le scrutin présidentiel, permettant au candidat RDPC de reprendre personnellement les rênes de sa campagne pour les derniers jours décisifs. Les images de ce retour ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions sur l'état de forme du président et sur les enjeux de cette ultime ligne droite avant l'élection.

La présence massive des supporters témoigne de la mobilisation des troupes présidentielles malgré les critiques de l'opposition concernant la tenue d'un tel voyage en pleine période électorale.

