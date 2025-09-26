Sécurité de Paul Biya à Genève : la présidence camerounaise recrute une firme américaine :: CAMEROON

Selon une récente révélation du magazine Jeune Afrique, la présidence de la République du Cameroun aurait engagé les services d'une entreprise américaine pour assurer la sécurité rapprochée du président Paul Biya lors de son séjour à Genève. Cette décision interpelle à plus d'un titre, alors que le chef de l'État camerounais effectuait une visite privée en Suisse. Le recours à une firme étrangère pour la protection présidentielle soulève des questions sur les capacités des services de sécurité nationaux et sur les enjeux de souveraineté en matière de sécurité.

Cette externalisation des mesures de sécurité pour un déplacement à l'étranger constitue une pratique peu commune qui mérite analyse. Les spécialistes en sécurité internationale s'interrogent sur les motivations derrière ce choix, notamment dans un contexte où les services de protection camerounais disposent pourtant d'unités spécialisées.

Cette révélation intervient à un moment crucial de la vie politique camerounaise, alors que la campagne pour l'élection présidentielle de 2025 bat son plein. La gestion de la sécurité des hautes autorités reste un sujet sensible qui nécessite une communication transparente de la part des institutions concernées. Cette information exclusive de Jeune Afrique ouvre un débat important sur les standards de sécurité appliqués aux dirigeants africains lors de leurs déplacements internationaux.

