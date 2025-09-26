-
© Camer.be : Toto Jacques
- 26 Sep 2025 01:24:35
- |
- 244
- |
-
Sécurité de Paul Biya à Genève : la présidence camerounaise recrute une firme américaine :: CAMEROON
Selon une récente révélation du magazine Jeune Afrique, la présidence de la République du Cameroun aurait engagé les services d'une entreprise américaine pour assurer la sécurité rapprochée du président Paul Biya lors de son séjour à Genève. Cette décision interpelle à plus d'un titre, alors que le chef de l'État camerounais effectuait une visite privée en Suisse. Le recours à une firme étrangère pour la protection présidentielle soulève des questions sur les capacités des services de sécurité nationaux et sur les enjeux de souveraineté en matière de sécurité.
Cette externalisation des mesures de sécurité pour un déplacement à l'étranger constitue une pratique peu commune qui mérite analyse. Les spécialistes en sécurité internationale s'interrogent sur les motivations derrière ce choix, notamment dans un contexte où les services de protection camerounais disposent pourtant d'unités spécialisées.
Cette révélation intervient à un moment crucial de la vie politique camerounaise, alors que la campagne pour l'élection présidentielle de 2025 bat son plein. La gestion de la sécurité des hautes autorités reste un sujet sensible qui nécessite une communication transparente de la part des institutions concernées. Cette information exclusive de Jeune Afrique ouvre un débat important sur les standards de sécurité appliqués aux dirigeants africains lors de leurs déplacements internationaux.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SéRAIL
Les + récents
Sécurité de Paul Biya à Genève : la présidence camerounaise recrute une firme américaine
Présidentielle Cameroun 2025 : le duel surprise Paul Biya vs Issa Tchiroma se précise
Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS
Jean-Guy Wandji Nkuimy : Il y a une chance pour l’Afrique de sortir de la pauvreté par le numérique
Présidentielle au Malawi : le président sortant Lazarus Chakwera reconnaît sa défaite
SéRAIL :: les + lus
Le Président Camerounais Reporte Son Retour à Yaoundé
- 16 October 2024
- /
- 31540
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 208341
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202982