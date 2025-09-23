Camer.be
Paul Biya en Europe : visite surprise à la veille de la campagne électorale 2025
CAMEROUN :: Paul Biya en Europe : visite surprise à la veille de la campagne électorale 2025 :: CAMEROON

Le président Paul Biya a effectué une arrivée remarquée en Europe, où il a été accueilli par des militants du parti au pouvoir dans le cadre d'un séjour de courte durée. Cette visite intervient à un moment politique crucial, quelques jours seulement avant le lancement officiel de la campagne électorale pour la présidentielle camerounaise de 2025. Le chef de l'État est accompagné de son épouse, Chantal Biya, pour ce déplacement qui suscite un vif intérêt sur la scène politique nationale.

Les observateurs s'interrogent sur la nature et l'objectif de cette visite européenne à l'approche d'un scrutin majeur. Certains analystes y voient une volonté de consolider des relations diplomatiques stratégiques, tandis que d'autres évoquent des préparatifs logistiques en vue de la période électorale à venir.

La présence de militants du Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) lors de son accueil témoigne du maintien des réseaux de soutien à l'international. Cette initiative du président Biya, chef de l'État depuis 1982, relance les spéculations sur sa stratégie pour les prochains mois décisifs pour l'avenir politique du Cameroun. Le timing de ce déplacement, à l'orée d'une campagne électorale déterminante, en fait un élément clé du paysage politique actuel et soulève des questions sur les implications pour le processus démocratique en cours.

