Paul Biya 2025 : les enjeux d'un nouveau septennat entre contestation et incertitudes
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Paul Biya 2025 : les enjeux d'un nouveau septennat entre contestation et incertitudes :: CAMEROON

Le paysage politique camerounais entre dans une phase de turbulences historiques alors que Paul Biya entame officiellement un nouveau mandat de sept ans. À l'âge de 92 ans, le doyen des chefs d'État africains s'apprête à diriger le pays jusqu'à l'horizon 2032, une perspective qui cristallise les tensions au sein d'une société civile de plus en plus exigeante. Malgré la proclamation d'un score de 53 %, ce résultat s'inscrit dans un climat de contestation post-électorale sans précédent, où la légitimité du pouvoir semble plus que jamais remise en question par une jeunesse en quête de renouvellement. Le Cameroun de 2025 se trouve à la croisée des chemins, confronté à l'usure d'un système qui peine à répondre aux aspirations démocratiques contemporaines.

La question de la capacité physique du président reste au centre de toutes les préoccupations nationales et internationales. Derrière l'image du sage souvent mise en avant par ses partisans, le spectre d'une vacance du pouvoir plane sur Yaoundé, alimenté par des séjours prolongés à l'étranger et une présence publique de plus en plus rare. Cette situation fait craindre un pilotage automatique des affaires courantes, où les luttes d'influence au sein du premier cercle du pouvoir pourraient menacer la stabilité institutionnelle du pays. En l'absence d'une alternance politique clairement définie, le risque d'une instabilité au sommet de l'État n'a jamais été aussi palpable pour les observateurs de la sous-région.

Sur le plan social et sécuritaire, les défis sont colossaux et ne peuvent plus être occultés par des discours de continuité. Les populations font face à des pénuries chroniques d'eau et d'électricité tandis que le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continue de fragiliser l'unité nationale. Ce nouveau septennat est perçu par beaucoup comme une stagnation qui freine le développement économique et la gouvernance démocratique du pays. Parler de l'horizon 2032 alors que les besoins primaires ne sont pas satisfaits apparaît comme une déconnexion profonde avec les réalités quotidiennes des Camerounais.

La construction d'une démocratie vibrante exige aujourd'hui une remise en question des structures actuelles pour favoriser un véritable engagement citoyen et une transparence accrue. L'idée même de stabilité, pilier de la communication du régime, est désormais confrontée à la nécessité d'une évolution vers un modèle plus inclusif. Le Cameroun ne peut plus se contenter d'une gestion basée sur le passif, mais doit impérativement engager des réformes structurelles pour stimuler son économie émergente et répondre aux standards de la modernité politique.

En définitive, ce mandat qui mènera Paul Biya vers ses 99 ans pose la question de l'héritage politique légué aux générations futures. Alors que plus des trois quarts de la population n'ont connu qu'un seul visage à la tête de l'État, l'exigence d'un changement social devient le moteur principal de la contestation. L'avenir du pays ne dépendra pas uniquement d'un décret, mais de la capacité des acteurs politiques et de la société civile à imaginer une transition apaisée, capable de transformer la stagnation actuelle en une nouvelle dynamique de progrès.

