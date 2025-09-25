Faux diplômes au Cameroun : le Mindef radie plus de 1000 candidats après une fraude massive :: CAMEROON

Une vaste opération de détection de fraude a été menée par le ministère de la Défense, conduisant à la radiation de plus d’un millier de candidats qui avaient composé avec de faux diplômes. Cette décision du ministre délégué à la présidence de la République, Joseph Betti Assomo, intervient en fin de formation, alors que les militaires devaient être déployés à travers le pays. Ce scandale révèle l’ampleur d’un fléau national qui mine l’administration camerounaise et soulève de sérieuses questions sur l’intégrité des recrutements dans la fonction publique.

La décision du Ministère de la Défense marque une volonté affichée d'assainir les pratiques et de garantir la crédibilité des institutions en place. Ce cas n’est malheureusement pas isolé et s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la corruption et la fraude documentaire. Pour les jeunes en quête d’insertion professionnelle, cette affaire sert de rappel brutal quant à l’importance cruciale de la légalité et de la transparence dans les démarches d’accès à l’emploi. La mise en lumière de tels scandales participe à une nécessaire prise de conscience collective sur les conséquences désastreuses de ces pratiques, tant pour les individus que pour le développement du pays.

