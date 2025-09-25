CAMEROUN :: TA’A TADIE TSEMO veut explorer la science ancestrale Africaine à travers les Mathématiques :: CAMEROON

On l’appelle LE “EINSTEIN CAMEROUNAIS”. Profondément attaché aux traditions africaines et à la richesse culturelle du continent, Le Grand Maître TA’A TADIE TSEMO a fondé Le Bantu Leadership, une organisation culturelle et académique dédiée à la valorisation du patrimoine culturelle du Périmètre Bantu.



Pour lui, les mathématiques ne sont pas qu’un outil scientifique : elles sont aussi un langage capable de décrypter les mystères de nos traditions, comme le totémisme, le vampirisme et de révéler la logique cachée derrière les savoirs ancestraux. Cette vision novatrice fait de lui un pont entre la rigueur scientifique et la spiritualité culturelle africaine. En marge de la recherche, il a officiellement accepté de parrainer la 6ᵉ édition de Best Talent Cameroon, événement phare dédié à la révélation et à la promotion des talents du pays et répondu aux questions.



Quelles sont les inspirations profondes qui vous ont poussé à explorer la science ancestrale africaine à travers les mathématiques ? Est-ce un héritage familial, une quête personnelle ou une réponse à un manque dans le discours scientifique dominant ?

Très belle question. Très jeune, j'ai vite compris que les mathématiques pouvaient faciliter la compréhension de notre univers, du monde visible et invisible. Je me suis mis dans l'apprentissage approfondie des maths tout en observant de prêt la science de nos villages. J'ai pris plusieurs années pour établir la bijection entre les deux structures. C'est un travail continu et j'invite la jeunesse africaine à découvrir et participer dans ce travail.

Comment définiriez-vous la science ancestrale africaine, et en quoi se distingue-t-elle des approches scientifiques conventionnelles ?

La science ancestrale africaine est à mon avis tous les savoirs et pratiques, tant technologiques que philosophiques ou spirituelles, développées par les sociétés africaines avant la colonisation. Cela inclut des inventions matérielles comme les tam-tams, haches ou les arcs ; des savoirs sur les plantes et leurs usages, ainsi que des systèmes de pensée comme le totémisme ou la transmission avancée du savoir par l'observation, une philosophie de la nature et de la vie, et des connaissances astronomiques, notamment issues d'Égypte ou du Mali. L'histoire de ces savoirs a été falsifiée et dévalorisée par la colonisation, les religions du livre mais ils représentent une part importante de l'héritage humain. La science ancestrale africaine est la fondation de toutes les sciences et facilite la connaissance ce que nous appelons la science moderne.

Quelles motivations vous ont conduit à créer le Bantu Leadership, et quel rôle cette organisation joue-t-elle dans la revalorisation du savoir africain ?

C'est l'idée de répandre l'éducation ancestrale et identitaire aux africains, de rendre visible et partager nos connaissances de l'univers avec les autres peuples et de continuer de défendre cette forme d'éducation. Le rôle principal du Bantu Leadership est la promotion du leadership à la jeunesse africaine à travers l'éducation identitaire, la défense et le retour aux pratiques culturelles ancestrales des africains. Notre mission est d'éduquer la masse sur la science ancestrale africaine, les migrations de nos peuples et les mathématiques. Nous organisons des conférences en Afrique et dans le monde sur de thèmes qui fondent notre curiosité.

Selon vous, comment la science ancestrale peut-elle contribuer à transformer nos sociétés contemporaines, tant sur le plan intellectuel que spirituel ?

Pour résoudre des problèmes complexes de ce monde, il faut avoir une maitrise du monde visible et invisible. La connaissance approfondie du monde invisible dans nos sociétés africaines est minimale et décélère notre développement. Il est très important de revisiter les fondamentaux de nos sociétés africaines pour construire une nouvelle société identitaire, capable de défendre, éduquer et nourrir ses enfants.

Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse africaine, notamment à ceux qui cherchent à concilier héritage culturel et innovation scientifique ?

Mon message est simple : Ensemble découvrons les mathématiques, c'est le plus beau cadeau venant de nos glorieux et vaillants ancêtres du Périmètre Bantu. Les mathématiques facilitent notre compréhension globale de l'univers et nous rapproche de la perfection. Notre continent a urgemment besoin des experts facilitateurs de la mathématique pour accélérer sa croissance et servir tous ses enfants.

Un mot pour la plus grande organisation panafricaniste au monde, SADACCA ? (Sheffield and District African & Caribbean Community Association)

C'est en utilisant le totémisme, la science ancestrale africaine que j'ai pu avec mon équipe développer SADACCA en la plus grande organisation panafricaniste au monde. Une organisation qui repose sur UBUNTU, la philosophie africaine du vivre ensemble. Je suis parce que nous sommes. Ceci a été une opération tres complexe qui a nécessité la connaissance approfondie du monde visible et surtout invisible. Il a fallu l'application du savoir du digne fils de Bayangam, grand initié de nos sciences, votre serviteur le Grand Maître Ta'a Tadie Tsemo.

