Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé
CAMEROUN :: Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé :: CAMEROON

Une jeune femme de 21 ans employée comme nounou à Yaoundé a été interpellée par les forces de l’ordre pour son implication présumée dans l’enlèvement du bébé Sophia, âgée de 18 mois. Les faits se sont déroulés dans le quartier Nkomo où la suspecte, chargée de garder l’enfant, a disparu avec cette dernière le 21 septembre 2025. La réaction rapide des parents, qui ont immédiatement lancé une alerte disparition sur les réseaux sociaux et alerté la police de Yaoundé, a permis une issue heureuse. Les investigations ont conduit à l’interpellation de la nounou et de son complice, un homme de 25 ans présenté comme son petit ami, dès le 23 septembre dans le secteur de Nkolanga. L’enfant a été retrouvée saine et sauve et les enquêtes se poursuivent pour déterminer les motivations exactes de ce kidnapping.

Ce drame met en lumière les risques des employés de maison et rappelle aux parents l’impérieuse nécessité de la vigilance dans le processus de recrutement des personnes à qui ils confient leurs enfants. Des cas similaires défraient périodiquement la chronique, alimentant l’émoi au sein de la population. Récemment, dans le Nord du Cameroun, dix enfants kidnappés avaient été libérés par une opération conjointe des armées camerounaise, nigériane et tchadienne, malheureusement au prix d’un décès . Si le contexte est différent, ces événements successifs soulèvent des questions pressantes sur la sécurité des plus vulnérables.

L’efficacité de la collaboration entre la société civile, qui a relayé massivement l’alerte sur internet, et les forces de sécurité dans cette affaire de Yaoundé est à saluer. Elle démontre l’utilité d’une réaction collective et organisée face à ce type de situation critique. Alors que l’affaire est toujours sous enquête, elle sert de rappel douloureux sur la confiance à accorder aux employés domestiques et sur l’importance des mécanismes de vigilance pour la protection des enfants au Cameroun.

L'actualité en vidéo