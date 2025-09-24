CAMEROUN :: Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne :: CAMEROON

Le mystère entourant le décès de Merveille Mbella, cette jeune fille de 21 ans retrouvée sans vie en août 2025 à Yaoundé, est en partie levé. Le rapport d'autopsie officiel, réalisé par le célèbre médecin légiste Dr Mogue Bopda Tidiane Nalbert, a conclu à une overdose mortelle provoquée par un mélange d'héroïne et de cocaïne, un cocktail souvent appelé « speedball ». Cette affaire Merveille Mbella avait suscité de nombreuses rumeurs, que ce document scientifique vient désormais clarifier.

L’examen médical a révélé des signes caractéristiques d’asphyxie, confirmés par des lésions pulmonaires compatibles avec l’inhalation de substances toxiques. La cause directe du décès est une asphyxie par obstruction des voies respiratoires sur un tableau d’overdose aiguë. Si le rapport lève le voile sur la cause médicale de la tragédie, une enquête judiciaire reste ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la consommation des substances. Les investigations devront notamment établir si l'ingestion était volontaire ou si la jeune femme a été contrainte, laissant ainsi planer l’hypothèse d’un drame criminel potentiel.

Ce drame s’inscrit malheureusement dans un contexte plus large de toxicomanie au Cameroun, où la consommation de drogues dures représente un défi de santé publique grandissant. La dangerosité du speedball, mélange dépressif et stimulant, réside dans son effet imprévisible qui peut entraîner une défaillance cardiorespiratoire foudroyante. Alors que la justice poursuit son travail, le décès de Merveille Mbella rappelle avec amertume les risques mortels associés à la consommation de substances illicites.

