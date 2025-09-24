-
© Camer.be : Toto Jacques
- 24 Sep 2025 14:12:02
- |
- 543
- |
-
CAMEROUN :: Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne :: CAMEROON
Le mystère entourant le décès de Merveille Mbella, cette jeune fille de 21 ans retrouvée sans vie en août 2025 à Yaoundé, est en partie levé. Le rapport d'autopsie officiel, réalisé par le célèbre médecin légiste Dr Mogue Bopda Tidiane Nalbert, a conclu à une overdose mortelle provoquée par un mélange d'héroïne et de cocaïne, un cocktail souvent appelé « speedball ». Cette affaire Merveille Mbella avait suscité de nombreuses rumeurs, que ce document scientifique vient désormais clarifier.
L’examen médical a révélé des signes caractéristiques d’asphyxie, confirmés par des lésions pulmonaires compatibles avec l’inhalation de substances toxiques. La cause directe du décès est une asphyxie par obstruction des voies respiratoires sur un tableau d’overdose aiguë. Si le rapport lève le voile sur la cause médicale de la tragédie, une enquête judiciaire reste ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la consommation des substances. Les investigations devront notamment établir si l'ingestion était volontaire ou si la jeune femme a été contrainte, laissant ainsi planer l’hypothèse d’un drame criminel potentiel.
Ce drame s’inscrit malheureusement dans un contexte plus large de toxicomanie au Cameroun, où la consommation de drogues dures représente un défi de santé publique grandissant. La dangerosité du speedball, mélange dépressif et stimulant, réside dans son effet imprévisible qui peut entraîner une défaillance cardiorespiratoire foudroyante. Alors que la justice poursuit son travail, le décès de Merveille Mbella rappelle avec amertume les risques mortels associés à la consommation de substances illicites.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Mobilisation massive à Bafoussam : Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne
Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral
Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé
Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma
Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1015167
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 552911
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 440211
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385049
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 208341
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202982