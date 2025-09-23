Camer.be
La Gendarmerie nationale camerounaise démantèle un gang de 12 meurtriers présumés
Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité renforcée, la Gendarmerie nationale camerounaise a réalisé une opération d'envergure conduisant à l'interpellation d'un gang de douze présimés meurtriers. Un individu se faisant passer pour un gendarme, impliqué dans plusieurs escroqueries, a également été arrêté. Les autorités ont présenté ces suspects à la presse ce dimanche 21 septembre 2025 à Yaoundé, détaillant le déroulement de cette enquête qui marque un coup d'arrêt significatif pour plusieurs réseaux criminels actifs dans la région.

Cette opération, menée avec une grande précision, illustre la détermination des forces de l'ordre à poursuivre leur campagne de sécurisation du territoire. Le faux gendarme arrêté aurait utilisé son statut usurpé pour commettre diverses infractions, érodant la confiance des citoyens envers les institutions. La présentation médiatique de ces individus interpellés vise à rassurer la population sur l'efficacité des actions engagées et à envoyer un message fort aux autres groupes criminels.

Les autorités compétentes ont salué le professionnalisme des éléments ayant conduit cette enquête complexe, tout en rappelant que la collaboration citoyenne reste un maillon essentiel dans la prévention et la répression des activités illégales. Cette réussite opérationnelle s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national.

L'actualité en vidéo