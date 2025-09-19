CAMEROUN :: Jean De Dieu Momo impuni malgré sa condamnation en France pour injures racistes :: CAMEROON

Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice camerounaise, Jean De Dieu Momo, défie la justice française. Condamné en 2022 pour « injures publiques en raison de l’origine » à l’encontre de l’avocate Félicité Esther Zeifman, il refuse de s’acquitter de l’amende de 7500 euros (5 millions de FCFA) ordonnée par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris .

Les faits remontent à 2020, lorsque le ministre avait tenu des propos qualifiés de racistes et sexistes sur WhatsApp et Facebook, traitant sa consœur de « guenon » et de « primate » . Trois ans après le verdict, Momo reste insolvable et menace même les huissiers chargés de recouvrer la dette. Cette affaire révèle une impunité persistante qui interroge sur le poids des responsabilités politiques et le respect des décisions de justice internationales.

Me Zeifman, avocate au barreau de Paris, avait dénoncé des injures à caractère raciste, une accusation étayée par des précédents controversés du ministre, connu pour ses outrances verbales . Alors que la diplomatie judiciaire entre la France et le Cameroun pourrait être testée, ce cas souligne les tensions entre souveraineté nationale et obligations internationales. L’opiniâtreté de Momo à contester cette condamnation symbolise aussi les clivages politiques internes au Cameroun, où il se présente comme un fidèle indéfectible du président Paul Biya .

