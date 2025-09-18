Camer.be
LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture
CAMEROUN :: SOCIETE

LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture :: CAMEROON

Le talent et la créativité de jeunes écrivains Camerounais ont été célébré le 13 septembre dernier à Douala capitale économique du Cameroun, lors de la cérémonie de remise des prix du concours national d'écriture 2025.

Ce concours national d'écriture , placé sous le thème : raconter demain a été lancé au début du mois d'août par la Fondation ASAF Cameroun, créée par Eran Moas, ledit concours a rencontré un vif succès avec plus de 150 participants venant des 10 régions du Cameroun.

ASAF Cameroun , fidèle à sa mission de placer  l'éducation au cœur de ses actions, s'engage à renforcer l'accès à l'école et à promouvoir l'égalité filles-garçons.  ( 43% de scolarisation des filles au niveau secondaire selon UNESCO).

À travers ce concours, la fondation offre aux jeunes un véritable espace d'exposition et de développement ouvert à tous ,sans distinction de milieu ou de région.

Il faut le préciser ,l' Ambassadrice d'honneur du concours et lauréate du Prix Goncourt des Lycéens 2020, Djaili Amal Amadou a pris part à cette cérémonie très courue après une lecture minutieuse des textes des participants, elle a  récompensé les plus remarquables, qui ce sont distingués par une écriture qui inspire et soutient les enfants issus de milieux défavorisés, elle a également salué des textes riches de sensibilité et d'imaginaire.

Afin d'assurer une représentativité équilibrée et de mettre en valeur la diversité des talents, les gagnants ont été répartis en trois catégories d'âge à savoir :8-10 ans: Amina Aïda Tikire (8 ans), Samuel Providence Akim (9 ans), Abigail Ngebi Tanwie (10 ans). 11-13 ans: Gloriane Abigail Wabon Boh (13 ans), Mansour Hamadou (12 ans), Grâce Stéphanie Winidy Haman (13 ans). 14-16 ans: Adora Tiangueu Emako (15 ans), Noëlla Grâce Delemouele (14 ans), Ashmen Paam (16 ans). Un prix spécial a également été décerné à Christelle Bime (15 ans) pour la qualité de son écrit. 

Notons également qu'au cours de cette cérémonie, les lauréats ont reçu des sacs, tablettes, fournitures scolaires et autres lots pratiques destinés à les accompagner dans leur réussite académique. 

Face à la presse, Eran Moas fondateur d 'ASAF Cameroun s'est exprimé en ces mots «Avec ce concours, nous avons voulu montrer aux jeunes qu'écrire n'est pas seulement un exercice scolaire, mais aussi une façon de s'exprimer, de prendre confiance et de se projeter. C'est une fierté de voir leur enthousiasme. ».

De son côté, l' ambassadrice d'honneur Djaili Amal Amadou a rappelé que « l'écriture, c'est le pouvoir des mots. Elle permet de transformer, de libérer et d'inspirer». 

En outre, la Fondation ASAF Cameroun appuie le travail des bibliothèques communautaires "Djaili Amal Amadou" en leur fournissant livres et manuels, permettant ainsi aux jeunes de continuer à créer, apprendre et rêver tout au long de l'année. Avec cette initiative, la fondation réaffirme sa conviction: "chaque mot peut être une force de changement". En donnant la parole à la jeunesse, ASAF Cameroun entend créer un espace où les idées circulent, se confrontent et se renforcent.

L'édition 2025 qui s'est refermée le 13 septembre dernier dans la capitale économique Douala, annonce déjà en préparation selon les organisateurs l'édition 2026 avec  pour seul objectif de toucher encore davantage de jeunes à travers le Cameroun et d'élargir l'accès aux ateliers d'écriture dans les bibliothèques communautaires. 

À propos de la fondation ASAF Cameroun.

Elle a été  fondé en 2016 par Eran Moas, la Fondation ASAF Cameroun est une organisation à but non lucratif engagée dans la promotion du développement social et humain au Cameroun. Elle œuvre notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et dans la protection de la faune. À travers ses programmes et partenariats, la Fondation ASAF Cameroun vise à renforcer les capacités locales, soutenir des initiatives durables et encourager l'innovation sociale. Elle place l'humain et la solidarité au coeur de toutes ses actions afin de contribuer à un avenir plus équitable et prospère pour tous.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture
USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton
Brenda Biya dénonce son père Paul Biya : scandale et luxe à Genève
Dix mois après le décès au Cameroun de Pamela, son fiancé est arrêté et inculpé d’assassinat
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale
Alerte Sanitaire : Yaoundé empoisonné au Méthanol
Urgence au Cameroun : les postes vacants dans les entreprises publiques menacent la gouvernance
Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
TRAGEDIE EVITEE : LES DEUX MARCHEURS GABONAIS ECHAPPENT PAR MIRACLE A LA MORT AU TOGO
Affaire Penka-Michel : Charles Soh évite le tribunal à Dschang
Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:07
Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique

Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique
13:51
LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture

LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture
13:09
USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton

USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton
12:55
Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya

Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya
12:08
Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale

Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo