LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture

Le talent et la créativité de jeunes écrivains Camerounais ont été célébré le 13 septembre dernier à Douala capitale économique du Cameroun, lors de la cérémonie de remise des prix du concours national d'écriture 2025.

Ce concours national d'écriture , placé sous le thème : raconter demain a été lancé au début du mois d'août par la Fondation ASAF Cameroun, créée par Eran Moas, ledit concours a rencontré un vif succès avec plus de 150 participants venant des 10 régions du Cameroun.

ASAF Cameroun , fidèle à sa mission de placer l'éducation au cœur de ses actions, s'engage à renforcer l'accès à l'école et à promouvoir l'égalité filles-garçons. ( 43% de scolarisation des filles au niveau secondaire selon UNESCO).

À travers ce concours, la fondation offre aux jeunes un véritable espace d'exposition et de développement ouvert à tous ,sans distinction de milieu ou de région.

Il faut le préciser ,l' Ambassadrice d'honneur du concours et lauréate du Prix Goncourt des Lycéens 2020, Djaili Amal Amadou a pris part à cette cérémonie très courue après une lecture minutieuse des textes des participants, elle a récompensé les plus remarquables, qui ce sont distingués par une écriture qui inspire et soutient les enfants issus de milieux défavorisés, elle a également salué des textes riches de sensibilité et d'imaginaire.

Afin d'assurer une représentativité équilibrée et de mettre en valeur la diversité des talents, les gagnants ont été répartis en trois catégories d'âge à savoir :8-10 ans: Amina Aïda Tikire (8 ans), Samuel Providence Akim (9 ans), Abigail Ngebi Tanwie (10 ans). 11-13 ans: Gloriane Abigail Wabon Boh (13 ans), Mansour Hamadou (12 ans), Grâce Stéphanie Winidy Haman (13 ans). 14-16 ans: Adora Tiangueu Emako (15 ans), Noëlla Grâce Delemouele (14 ans), Ashmen Paam (16 ans). Un prix spécial a également été décerné à Christelle Bime (15 ans) pour la qualité de son écrit.

Notons également qu'au cours de cette cérémonie, les lauréats ont reçu des sacs, tablettes, fournitures scolaires et autres lots pratiques destinés à les accompagner dans leur réussite académique.

Face à la presse, Eran Moas fondateur d 'ASAF Cameroun s'est exprimé en ces mots «Avec ce concours, nous avons voulu montrer aux jeunes qu'écrire n'est pas seulement un exercice scolaire, mais aussi une façon de s'exprimer, de prendre confiance et de se projeter. C'est une fierté de voir leur enthousiasme. ».

De son côté, l' ambassadrice d'honneur Djaili Amal Amadou a rappelé que « l'écriture, c'est le pouvoir des mots. Elle permet de transformer, de libérer et d'inspirer».

En outre, la Fondation ASAF Cameroun appuie le travail des bibliothèques communautaires "Djaili Amal Amadou" en leur fournissant livres et manuels, permettant ainsi aux jeunes de continuer à créer, apprendre et rêver tout au long de l'année. Avec cette initiative, la fondation réaffirme sa conviction: "chaque mot peut être une force de changement". En donnant la parole à la jeunesse, ASAF Cameroun entend créer un espace où les idées circulent, se confrontent et se renforcent.

L'édition 2025 qui s'est refermée le 13 septembre dernier dans la capitale économique Douala, annonce déjà en préparation selon les organisateurs l'édition 2026 avec pour seul objectif de toucher encore davantage de jeunes à travers le Cameroun et d'élargir l'accès aux ateliers d'écriture dans les bibliothèques communautaires.

À propos de la fondation ASAF Cameroun.

Elle a été fondé en 2016 par Eran Moas, la Fondation ASAF Cameroun est une organisation à but non lucratif engagée dans la promotion du développement social et humain au Cameroun. Elle œuvre notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et dans la protection de la faune. À travers ses programmes et partenariats, la Fondation ASAF Cameroun vise à renforcer les capacités locales, soutenir des initiatives durables et encourager l'innovation sociale. Elle place l'humain et la solidarité au coeur de toutes ses actions afin de contribuer à un avenir plus équitable et prospère pour tous.

