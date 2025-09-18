CAMEROUN :: Brenda Biya dénonce son père Paul Biya : scandale et luxe à Genève :: CAMEROON

Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, affirme qu’elle ne votera pas pour son père, non pour des raisons personnelles, mais à cause du mal infligé aux Camerounais. Cette déclaration choquante intervient dans un contexte où la famille Biya est au cœur de scandales financiers et de violations des droits humains. Brenda Biya, récemment condamnée en Suisse pour diffamation, incarne les excès d’une dynastie politique accusée de dilapider les ressources du Cameroun tandis que la population souffre de crises économiques et sociales .

Le train de vie luxueux de la famille Biya à Genève a été révélé au grand jour lors de procédures judiciaires. Paul Biya séjourne régulièrement à l’hôtel InterContinental avec un entourage de 60 personnes, dépensant des millions de dollars issus des caisses de l’État . Brenda Biya, qui vit entre la Suisse et les États-Unis, bénéficie d’une suite réservée à l’année dans le même palace. Ces révélations exacerbent la colère des Camerounais, confrontés à la pauvreté et à la répression .

Parallèlement, Brenda Biya a fait son coming out comme lesbienne, espérant faire évoluer les lois répressives contre l’homosexualité au Cameroun. Cette initiative audacieuse contraste avec l’immobilisme du gouvernement, qui criminalise les relations same-sex . Si son geste est salué par les activistes LGBTQ+, il soulève aussi des questions sur le privilège des élites face à des lois appliquées de manière sélective .

La crise politique au Cameroun s’aggrave, avec un président accusé de corruption et de autoritarisme après 40 ans au pouvoir. Les séjours luxueux de la famille Biya à l’étranger symbolisent le mépris des dirigeants pour leur peuple . Brenda Biya, malgré son statut controversé, devient une voix dissonante au sein d’un régime de plus en plus contesté .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp