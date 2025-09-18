-
© Camer.be : Toto Jacques
- 18 Sep 2025 10:26:48
- |
- 450
- |
-
CAMEROUN :: Brenda Biya dénonce son père Paul Biya : scandale et luxe à Genève :: CAMEROON
Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, affirme qu’elle ne votera pas pour son père, non pour des raisons personnelles, mais à cause du mal infligé aux Camerounais. Cette déclaration choquante intervient dans un contexte où la famille Biya est au cœur de scandales financiers et de violations des droits humains. Brenda Biya, récemment condamnée en Suisse pour diffamation, incarne les excès d’une dynastie politique accusée de dilapider les ressources du Cameroun tandis que la population souffre de crises économiques et sociales .
Le train de vie luxueux de la famille Biya à Genève a été révélé au grand jour lors de procédures judiciaires. Paul Biya séjourne régulièrement à l’hôtel InterContinental avec un entourage de 60 personnes, dépensant des millions de dollars issus des caisses de l’État . Brenda Biya, qui vit entre la Suisse et les États-Unis, bénéficie d’une suite réservée à l’année dans le même palace. Ces révélations exacerbent la colère des Camerounais, confrontés à la pauvreté et à la répression .
Parallèlement, Brenda Biya a fait son coming out comme lesbienne, espérant faire évoluer les lois répressives contre l’homosexualité au Cameroun. Cette initiative audacieuse contraste avec l’immobilisme du gouvernement, qui criminalise les relations same-sex . Si son geste est salué par les activistes LGBTQ+, il soulève aussi des questions sur le privilège des élites face à des lois appliquées de manière sélective .
La crise politique au Cameroun s’aggrave, avec un président accusé de corruption et de autoritarisme après 40 ans au pouvoir. Les séjours luxueux de la famille Biya à l’étranger symbolisent le mépris des dirigeants pour leur peuple . Brenda Biya, malgré son statut controversé, devient une voix dissonante au sein d’un régime de plus en plus contesté .
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale
Akere Muna prône une coalition de l’opposition pour battre Paul Biya en 2025
Dieudonné Essomba : Joshua Osih, seule alternative crédible à Paul Biya en 2025
Drame à Bafoussam : une mère tue son fils par erreur lors d'un rituel de sorcellerie
Brenda Biya dénonce son père Paul Biya : scandale et luxe à Genève
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1014431
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 552273
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 439510
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 384810
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 207463
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202243