Urgence au Cameroun : les postes vacants dans les entreprises publiques menacent la gouvernance

Le Professeur Viviane Ondoua Biwole, experte réputée en sciences de gestion et en gouvernance publique, alerte sur une crise silencieuse au Cameroun. Au-delà des mandats échus prolongés illégalement, ce sont désormais des décès qui provoquent de postes vacants parmi les Présidents de Conseil d’Administration (PCA), Directeurs Généraux (DG) et Directeurs Généraux Adjoints (DGA) au sein des entreprises publiques, fragilisant davantage la gouvernance de ces entités.

Son rapport « République exemplaire » rappelle que, selon la loi de juillet 2017, les mandats des PCA sont limités à trois ans renouvelables une fois, et ceux des DG/DGA à une durée maximale de neuf ans. Or, au 12 juillet 2025, plus de 63 % des PCA sur 112 entités publiques exercent en violation de ces dispositions. Parallèlement, Biwole signale que plusieurs de ces dirigeants sont décédés sans que leur succession ne soit officiellement entamée, contribuant à des vides dans la direction, sans solution de remplacement immédiate.

Cette situation engendre des risques sérieux : actes administratifs susceptibles d’être annulés, insécurité juridique, perte de légitimité auprès des partenaires nationaux et internationaux, et affaiblissement de la performance institutionnelle. Biwole insiste sur le fait que la longévité au poste ne garantit pas toujours efficacité ni progrès : dans les établissements publics non performants, elle peut au contraire accentuer les lacunes structurelles.

Face à cela, le Professeur propose que le Président de la République prenne des mesures fermes : nommer les PCA dont les mandats sont expirés ou prolongés au-delà de la limite légale, pour restaurer la légalité, la transparence et la performance.

