Camer.be
Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare :: CAMEROON

À l'issue de la réunion de coordination du mois de septembre présidée le 15 septembre par le recteur, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb, la résolution a été prise que les étudiants regagneront les amphithéâtres le 6 octobre prochain.  

La rentrée académique se prépare à l’Université de Bertoua. Le point sur les préparatifs a été présenté le 15 septembre dernier. C’était au cours de la réunion de coordination du mois de septembre que présidait le chef de cette institution universitaire, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb dans la salle des actes du rectorat. Ici, le processus de préinscription en ligne a été évalué. Occasion pour le recteur d’instruire ses collaborateurs d'exiger désormais le certificat médical comme pièce indispensable à tout dossier d'inscription à l'Université de Bertoua. 

Pour clore le point sur les préparatifs de la rentrée académique après les interventions des différents acteurs, la principale résolution prise que la rentrée académique est prévue pour le 6 octobre 2025. Au cours de cette importante séance de travail, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb a demandé à ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour qu'à cette date, les différents campus soient prêts à accueillir les étudiants. 

Etait également à l’ordre du jour de cette réunion, l'évaluation des préparatifs liés à la participation de l'Université de Bertoua au Salon de l'orientation académique et professionnelle (Soap) qui s’ouvre dès demain, 17 septembre, à l’hôtel de ville de Yaoundé. Sur ce point, le recteur a précisé aux différents acteurs, qu'il est attendu d'eux, une représentation honorable de  l’Université de Bertoua.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
TRAGEDIE EVITEE : LES DEUX MARCHEURS GABONAIS ECHAPPENT PAR MIRACLE A LA MORT AU TOGO
Affaire Penka-Michel : Charles Soh évite le tribunal à Dschang
Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans
Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain
Jean Claude Shanda Tonme salue la bravoure de Christian André Mboua, Magistrat d’exception
Construction de 100 forages solaires : Africa Dream Water international chez Gaston Eloundou
13/09/1958 – 13 /09/2025: Hommage de la diaspora Camerounaise combattante à Ruben Um Nyobe
Accusations contre «Wagner» : justice ou guerre de l’information ?
Nouvelle stratégie Américaine au Sahel : Le Prétexte Antiterroriste au Service des Ressources
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:33
Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare

Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
02:09
Paul Biya lance sa campagne à Maroua: stratégie électorale du RDPC pour 2025

Paul Biya lance sa campagne à Maroua: stratégie électorale du RDPC pour 2025
01:23
Akere Muna dénonce un système de corruption à l’hôpital central de Yaoundé

Akere Muna dénonce un système de corruption à l’hôpital central de Yaoundé
01:10
Joshua Osih accuse Tchiroma de trahison: la fracture de l’opposition camerounaise

Joshua Osih accuse Tchiroma de trahison: la fracture de l’opposition camerounaise
00:57
Issa Tchiroma Bakary à Ngaoundéré: meeting de précampagne pour 2025

Issa Tchiroma Bakary à Ngaoundéré: meeting de précampagne pour 2025

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo