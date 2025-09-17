-
© Camer.be : Huguette Manyim
- 17 Sep 2025 06:33:57
- |
- 264
- |
-
CAMEROUN :: Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare :: CAMEROON
À l'issue de la réunion de coordination du mois de septembre présidée le 15 septembre par le recteur, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb, la résolution a été prise que les étudiants regagneront les amphithéâtres le 6 octobre prochain.
La rentrée académique se prépare à l’Université de Bertoua. Le point sur les préparatifs a été présenté le 15 septembre dernier. C’était au cours de la réunion de coordination du mois de septembre que présidait le chef de cette institution universitaire, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb dans la salle des actes du rectorat. Ici, le processus de préinscription en ligne a été évalué. Occasion pour le recteur d’instruire ses collaborateurs d'exiger désormais le certificat médical comme pièce indispensable à tout dossier d'inscription à l'Université de Bertoua.
Pour clore le point sur les préparatifs de la rentrée académique après les interventions des différents acteurs, la principale résolution prise que la rentrée académique est prévue pour le 6 octobre 2025. Au cours de cette importante séance de travail, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb a demandé à ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour qu'à cette date, les différents campus soient prêts à accueillir les étudiants.
Etait également à l’ordre du jour de cette réunion, l'évaluation des préparatifs liés à la participation de l'Université de Bertoua au Salon de l'orientation académique et professionnelle (Soap) qui s’ouvre dès demain, 17 septembre, à l’hôtel de ville de Yaoundé. Sur ce point, le recteur a précisé aux différents acteurs, qu'il est attendu d'eux, une représentation honorable de l’Université de Bertoua.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
Paul Biya lance sa campagne à Maroua: stratégie électorale du RDPC pour 2025
Akere Muna dénonce un système de corruption à l’hôpital central de Yaoundé
Joshua Osih accuse Tchiroma de trahison: la fracture de l’opposition camerounaise
Issa Tchiroma Bakary à Ngaoundéré: meeting de précampagne pour 2025
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1014431
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 552273
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 439510
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 384810
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 207463
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202243