Camer.be
Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir :: CAMEROON

L’écrivaine et militante Calixthe Beyala a récemment partagé une analyse provocante sur les dynamiques politiques camerounaises à l’approche de l’élection présidentielle de 2025. Selon elle, le président Paul Biya perdrait effectivement le scrutin, mais le RDPC, son parti au pouvoir, manœuvrerait en coulisses pour que le MRC de Maurice Kamto soutienne Bello Bouba Maigari, candidat du UNDP. Pourquoi ce scénario ? Parce que Bouba Maigari, contrairement à Kamto, ne contesterait pas la victoire de Biya, permettant ainsi à ce dernier de « régner encore pendant sept ans » sans opposition réelle .  

Beyala soulève une question cruciale : quand les intérêts de l’opposition et du pouvoir convergent-ils au détriment du peuple ? Cette réflexion intervient dans un contexte où Biya, âgé de 92 ans, a été confirmé comme candidat pour un huitième mandat par le Conseil constitutionnel, tandis que son principal rival, Kamto, a été écarté de la course pour des raisons juridiques controversées . Le régime est accusé d’utiliser des tactiques pour restreindre la compétition électorale, notamment en disqualifiant des opposants gênants et en manipulant les institutions .  

Le candidat Bello Bouba Maigari, ancien allié de Biya, incarne un paradoxe : bien qu’il se présente contre le président sortant, il fait partie de l’establishment politique et pourrait servir de fusible en cas de défaite électorale. Les analystes notent que sa candidature divise l’opposition et affaiblit toute tentative de front uni contre le RDPC . Beyala met en garde contre cette collusion potentielle, qui perpétuerait un système où les élites politiques négocient leur pouvoir sans égard pour les aspirations citoyennes.  

Cette perspective alarmiste reflète les craintes de nombreux Camerounais, qui doutent de la transparence du processus électoral. Les précédents scrutins ont été entachés par des accusations de fraude et de répression, et celui de 2025 s’annonce tout aussi controversé . Beyala appelle donc à la vigilance : « Quelle décision ? À vos plumes ! », exhortant les citoyens et les médias à dénoncer toute manipulation.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Beyala #Presidentielle2025 #Cameroun #RDPC #BelloBouba #Opposition #Politique

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir
NON, CE N’EST PAS LA SORCELLERIE
Akom Bikoé, symbole de l’abandon des zones rurales par l’État
Rôle de Maurice Kamto dans l'élection présidentielle camerounaise de 2025
De la monnaie fiduciaire à la monnaie électronique : comprendre les nouvelles formes de l’argent
Djeukam Tchameni : Double Jeu Politique et Manipulation au Cameroun Révélé
Passivité Camerounaise Face à l’Exclusion de Maurice Kamto : Le Constat de Wilfried Ekanga
Amedee Dimitri Touko "SI ON VEUT PROMOUVOIR L'ABSTENTION, ON DOIT SE GARDER DES ARGUMENTS FACILES"
Achille Mbembe critique la marginalisation politique et l’exclusion au Cameroun
Verrouillage démocratique au Cameroun : le modèle sénégalais d'alternance comme seule issue
Lettre ouverte du CODE à Cabral Libii suite aux propos de Roger Bébé, vice-président du Pcrn
Pourquoi les États-Unis veulent-ils faire passer le Tchad pour pays un terroriste ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:33
Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir

Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir
01:40
Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025

Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025
01:23
Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique

Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique
21:13
Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique

Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique
16:45
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique

Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo