Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir

L’écrivaine et militante Calixthe Beyala a récemment partagé une analyse provocante sur les dynamiques politiques camerounaises à l’approche de l’élection présidentielle de 2025. Selon elle, le président Paul Biya perdrait effectivement le scrutin, mais le RDPC, son parti au pouvoir, manœuvrerait en coulisses pour que le MRC de Maurice Kamto soutienne Bello Bouba Maigari, candidat du UNDP. Pourquoi ce scénario ? Parce que Bouba Maigari, contrairement à Kamto, ne contesterait pas la victoire de Biya, permettant ainsi à ce dernier de « régner encore pendant sept ans » sans opposition réelle .

Beyala soulève une question cruciale : quand les intérêts de l’opposition et du pouvoir convergent-ils au détriment du peuple ? Cette réflexion intervient dans un contexte où Biya, âgé de 92 ans, a été confirmé comme candidat pour un huitième mandat par le Conseil constitutionnel, tandis que son principal rival, Kamto, a été écarté de la course pour des raisons juridiques controversées . Le régime est accusé d’utiliser des tactiques pour restreindre la compétition électorale, notamment en disqualifiant des opposants gênants et en manipulant les institutions .

Le candidat Bello Bouba Maigari, ancien allié de Biya, incarne un paradoxe : bien qu’il se présente contre le président sortant, il fait partie de l’establishment politique et pourrait servir de fusible en cas de défaite électorale. Les analystes notent que sa candidature divise l’opposition et affaiblit toute tentative de front uni contre le RDPC . Beyala met en garde contre cette collusion potentielle, qui perpétuerait un système où les élites politiques négocient leur pouvoir sans égard pour les aspirations citoyennes.

Cette perspective alarmiste reflète les craintes de nombreux Camerounais, qui doutent de la transparence du processus électoral. Les précédents scrutins ont été entachés par des accusations de fraude et de répression, et celui de 2025 s’annonce tout aussi controversé . Beyala appelle donc à la vigilance : « Quelle décision ? À vos plumes ! », exhortant les citoyens et les médias à dénoncer toute manipulation.

