Mbanga Soutient Massivement Bello Bouba Maïgari pour une Alternance Constructive
Mbanga Soutient Massivement Bello Bouba Maïgari pour une Alternance Constructive

La population de Mbanga a massivement afflué lors d’un rassemblement en faveur de Bello Bouba Maïgari, candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Cet événement marque un soutien fervent à une figure politique expérimentée, dont la vision pour un Cameroun meilleur resonne particulièrement dans cette région. Hommes, femmes et jeunes ont unanimement exprimé leur adhésion à un projet axé sur la stabilité, la sagesse et le progrès.

Bello Bouba Maïgari, ancien ministre et leader de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), a récemment quitté le gouvernement après plus de 20 ans de service pour se consacrer à sa campagne. Sa démission, bien que non officiellement confirmée, symbolise une rupture avec la majorité présidentielle et un engagement en faveur d’une alternance politique. Sa philosophie, centrée sur la décentralisation et l’inclusion des régions marginalisées, trouve un écho particulier à Mbanga, où les défis économiques et sociaux exigent des solutions innovantes.

Les organisateurs de l’événement ont appelé à l’unité pour construire l’avenir que mérite le pays. Ils ont souligné l’importance d’une alternance constructive, capable de concilier expérience et renouveau. Ce message s’inscrit dans un contexte national marqué par des appels au changement, où Bello Bouba Maïgari se présente comme un pont entre le passé et l’avenir, porteur d’un projet de société équilibré.

La mobilisation à Mbanga reflète une dynamique croissante autour de sa candidature, perçue comme une alternative crédible pour un Cameroun plus juste et unifié. Alors que la campagne présidentielle s’intensifie, ce rassemblement témoigne de l’engagement des communautés locales en faveur d’un leadership apaisé et expérimenté.

#Cameroun2025 #BelloBouba #Mbanga #AlternancePolitique #Presidentielle2025 #Cameroun #SoutienPopulaire

