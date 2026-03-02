Camer.be
CHALLENGE SUPER HELI : CHACUN GAGNE SUR 320 000 XAF à SUPERGOOAL !
CAMEROUN :: CHALLENGE SUPER HELI : CHACUN GAGNE SUR 320 000 XAF à SUPERGOOAL ! :: CAMEROON

L'heure de vérité a sonné dans l'arène Supergooal ! Tournoi Super Heli vous propulse dans une compétition épique où seul votre instinct de pilote fera la différence. Ne vous contentez pas de participer : visez le sommet du classement, maîtrisez nos Jeux de casino et imposez votre domination pour Gagner gros !

VOTRE ÉPOPÉE VERS LE GROS GAIN

Du 11 février au 12 mars 2026, chaque envolée sur Super Heli (Expanse) est une opportunité de gloire. Pour maximiser vos chances, n'oubliez pas de Gagner un bonus dès votre entrée en lice. Enchaînez les performances les plus explosives pour reléguer vos rivaux au second plan. Pariez sur votre sang-froid, faites Tourner les hélices du succès et préparez-vous à un Gain rapide !

UNE DOTATION À COUPER LE SOUFFLE

Un pactole total de 320 000 XAF est mis en jeu pour récompenser les stratèges les plus audacieux sur nos Jeux populaires :

Le Champion (1er) : 85 000 XAF de pur profit. L'Élite (2ème) : 60 000 XAF. Le Podium (3ème) : 30 000 XAF. Des dotations en cash distribuées jusqu'au 15ème rang !

SIMPLICITÉ RADICALE : DU CASH SANS CONDITION !

Chez Supergooal, nous valorisons l'efficacité et la transparence. Vos récompenses sont créditées sur votre compte dès le lendemain de la clôture du tournoi. Ici, on Gagne vite : pas de Bonus complexe, juste de l'argent réel. Retirez votre Gros Gain immédiatement ou relancez la machine sur nos Nouveaux jeux !

VOTRE STRATÉGIE DE VICTOIRE

Identifiez-vous sur supergooal.cm. Dominez le ciel sur le titre Super Heli.

Accumulez les scores records pour verrouiller votre place parmi l'élite.

VOTRE DESTIN DE GAGNANT COMMENCE ICI

Le cercle très sélect des champions n'attend plus que vous. Pas encore de compte ? C’est le moment idéal pour valider votre Inscription chez  Supergooal et transformer votre sens du timing en une véritable montagne de cash. Gagnez enfin à la hauteur de votre talent !

PRENEZ LES COMMANDES ET GAGNEZ GROS MAINTENANT !

Anicet Ekane mort en détention : arrestation, autopsie sans famille et silence d'État

La Diaspora camerounaise combattante s'insurge contre la venue du LÉON XIV au Cameroun

​PAUL BIYA ET LA MÉTAPHYSIQUE DU LUNDI : L’architecte du temps et le sacre de la vigilance

Paul Biya, un président aveugle, sourd, muet.

Aïcha Kadhafi lance un avertissement à l'Iran : « Négocier avec l'Occident mène à la destruction »

