L’Équateur affronte le leader l’Argentine pour la clôture
CAMEROUN :: L’Équateur affronte le leader l’Argentine pour la clôture :: CAMEROON

Les journées s'enchainent et les matchs se suivent en FIFA WORLD CUP 2026 CONMEBOL QUALIFIERS, et les différentes formations en lice se donnent à cœur joie sur les terrains afin d'aller chercher la victoire de ce rendez-vous et se mettre en pole position.

L’affiche EQUATEUR - ARGENTINE est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous avez souhaitée. Une affiche qui promet d’être à la hauteur des attentes au vu de l’enjeu de cette rencontre et des ambitions des uns et des autres.

Avec sa cote de 237, l’ARGENTINE première au classement devra profiter de son statut pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de rester à la tête au classement. Déterminé à faire le jeu les coéquipiers de Lionel MESSI devront se mettre en branle pour avoir le dessus sur leur adversaire du jour afin de mettre les chances de leur côté au terme de ce match.

Mais il faudra faire cependant faire attention à la EQUATEUR quatrième au classement avec sa cote de 3.19 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin de réaliser un match formidable lors de ce face à face et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour la suite. Les coéquipiers de MOISES CAICEDO mouilleront le maillot pour faire la différence devant leur vis-à-vis afin de garder leur chance de qualification même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs équatoriens qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette autre étape.

Ce sera la 7ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec 2 victoires pour l’ARGENTINE contre 2 victoires pour la EQUATEUR et 2 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

