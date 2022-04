CAMEROUN :: Chefferie supérieure Bangou: Les populations délogent le successeur de Tayou Marcel, jugé illégitime :: CAMEROON

Sa Majesté Ngambou Kemayou Maurice appelle au calme et au respect des valeurs ancestrales. Le gouverneur de la région de l’Ouest y était pour le respect de l’ordre public.

Il a fallu l’intervention, avec flegme et autorité, de Awa Fonka Augustine , gouverneur de la région de l’Ouest pour

calmer la majorité des populations du groupement Bangou en furie. Hommes, femmes et jeunes, elles sont sorties très tôt dans la matinée de ce lundi 04avril 2022 pour déloger TCHIHOU TAYO Arnaud, fils du défunt régent qui, selon elles, hérite tout simplement au trône de son père en tant que chef de famille et non pas comme chef traditionnel du groupement Bangou. Rappelons ici que le roi défunt qui a passé près de 39 ans au trône n’était pas l’ayant droit du trône. Sa Majesté NGAMBOU KEMAYOU Maurice , héritier légitime du Roi des Bangou mort en exil et reconnu par ses paires, entend trôner à la tête de ce royaume. A la suite des incidents survenus ce lundi 04 avril 2022 dans le groupement placé sous sa responsabilité, il invite les

populations au calme. « Je tiens au respect de nos traditions ancestrales et aux valeurs républicaines. La Vérité est historique et universelle et atemporelle. Populations de Bangou, ne cédez à aucune provocation, ne cédez à aucune intimidation. Nous devons défendre nos valeurs ancestrales. Nous devons êtres déterminés pour la restauration de la légitimité à la tête de la chefferie supérieure Bangou. La vérité, le jujube et l’arbre de paix sont nos instruments pour la réhabilitation de notre légitimité historique et traditionnelle. Le temps des usurpateurs et prébendiers est révolu », écrit-t-il dans un appel à la solidarité et à la détermination dont Le Messager a eu copie Le Messager, en exclusivité, au moment où nous mettons sous presse. Cette autorité traditionnelle

salue également la diligence et le sens de diplomatie du gouverneur de la région de l’Ouest qui, arrivé à Bangou suite aux incidents ayant entrainé un blessé par balle d’un gendarme, a su calmé les populations. Le patron de la région de l’Ouest a, dans cette foulée, promis que les choses vont se dérouler conformément aux us et coutumes de la localité et au décret de 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. La camp des élites qui soutient le successeur du défunt chef a réagi à travers un communiqué de presse dont léa teneur suit : « Au petit matin de ce lundi 04 Avril 2022 , un commando de mercenaires armés a attaqué la chefferie supérieure Bangou dans l'optique de la mettre à feu et réduire à néant tous ses occupants.

Surpris par cette attaque marquée d'une extrême violence, les occupants ordinaires des lieux, dans le cadre de la légitime défense, ont réagi.

De nombreux dégâts corporels sont à déplorer. Les autorités administratives ont été aussitôt saisies et le Gouverneur de la Région de l'Ouest vient de faire son arrivée à la chefferie.

Le Roi de Bangou sa Majesté TCHIHOU TAYO ARNAUD est bien en sécurité », écrivent-ils dans ce communiqué qui porte la mention de la a cellule de communication de la chefferie supérieure. Nous y reviendront dans notre prochaine édition.